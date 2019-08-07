Google計畫在新版Chrome瀏覽器加入可強制讓網頁以黑暗模式呈現的選項

雖然越來越多作業系統已經開始推廣黑暗模式的操作介面，藉此在長時間使用過程減少白光人眼視力造成影響比例，同時也能間接降低裝置電力損耗。不過，雖然包含蘋果、微軟、Google在內業者大力推廣，並非所有網頁、app內容都願意配合，因此Google在Chrome Canary測試版本中，納入可藉由自動調整方式，讓各個網頁內容可以變成黑暗模式的使用介面。

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在版號78.0.3873.0的Chrome Canary測試版本中，將可透過在瀏覽器輸入「chrome://flags」，並且選項中開啟「Force Dark Mode for Web contents」，即可讓網頁自動進入黑暗模式使用介面。

目前此項選項功能可適用於Mac、Windows、Linux、Chrome OS與Android版本，意味日後Google計畫讓此項功能成為正式版本的Chrome選項之一，讓使用者能藉由Chrome以更輕鬆、相對節電形式瀏覽各類網頁內容。

而從主要藉由網頁構成元素反向設計，簡單說起來是將網頁內容中明顯白色部分反白，例如將原本白底設計背景改為黑色，同時保留部分彈性，並非一昧將所有黑色內容改為白色，避免造成調整後反而造成瀏覽困擾問題。

蘋果方面，則是從去年在macOS Mojave開始加入黑暗模式之後，同時也向開發者提供可將app內容轉換為黑暗模式的應用工具，但現階段顯然僅有部分app、網頁內容著手增加黑暗模式顯示選項，多數網頁與app內容依然維持以白底為主的設計呈現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》