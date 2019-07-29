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Windows開始選單又要改了？微軟意外公開了全新設計

2019-07-29 19:10T客邦

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Windows作業系統邁向圖形化操作開始，「開始選單」的設計伴隨著各版本的Windows，不斷有所進化與改良，尤其到了Windows 8，微軟一度放棄了傳統的選單呈現，改以全畫面來呈現，幸好後來在使用者的反映之下，終究改了回來。

顯然微軟對於現在Windows 10的開始選單，仍然感到不太滿意。在最近一次意外公開的Windows 10 build 18947版本中，微軟帶來了一個全新的開始選單設計，雖然不久之後，該版本的Windows更新隨即撤下，但終究遭到截圖而流傳於網路上。

根據求證，Windows 10 build 18947為Canary分支旗下的一個版本，僅用於微軟內部的Xbox開發，而且也只會發放給使用32位元裝置的Windows Insider測試人員。但由於不明原因，這個版本的作業系統更新，意外洩漏給所有Windows Insider測試人員，而且無論他們選擇了參與何種版本的測試。

但由於只有使用32位元裝置的Windows Insider測試人員，才有可能收到這次更新，所以看起來沒有造成太多使用者的不便。

而 Windows 10 build 18947 所呈現的全新開始選單設計，似乎還在非常早期的開發階段，既沒有新版的「動態磚」，更沒有舊版的資料夾選項，只剩下許多的圖標，還有搜尋方框和使用者大頭照。

▲ 平板電腦模式中的新開始選單。

整體來看，新版的開始選單，更像是為傳聞中的 Windows Lite 所設計的東西。有網友嘗試在平板電腦模式中，啟用這個新的開始選單，但結果看起來也不怎麼直覺與親民。

▲ 此版本中也多了一個 GIF 搜尋功能。

總而言之，微軟似乎有意再對 Windows 的開始選單做些調整，最終呈現方式會是什麼樣子，使用者們不妨可以期待看看。

來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows微軟作業系統

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