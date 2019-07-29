Word別再猛敲空白鍵了！排版實用「定位點」功能

前一陣子有跟大家分享過排版的好工具「尺規」，還沒看過得快去惡補一下，怎麼把文章排版的美美哒，不要再傻傻的空白鍵猛敲了。

尺規除了有縮排的功能以外，其實還隱藏了個很實用的小東西[定位點]，這些小小的定位點，到底對我們有甚麼幫助呢?

使用版本: office 2016

|定位點點名

|更換/設置 定位點

*更換定位點類型: 尺規的最左上角，點擊滑鼠右鍵即可更換[定位點]

*設置定位點: 選擇好定位點後，在尺規上點擊滑鼠右鍵，即可放置定位點。

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|取消定位點

取消的方式很簡單，滑鼠移動到要取消的定位點，按住滑鼠左鍵，將定位點往下拖動放開，即可取消。

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|TAB鍵功能 :類似一個休息站的概念，按一次就會移動到下一個定位點。

|靠左對齊:先設定好定位點，在文字前按下TAB鍵，完成定位。

|靠右對齊:先設定好定位點，在文字前按下TAB鍵，完成定位。

|置中對齊:先設置好置中定位點，輸入的文字會以定位點為中心神展開。

|小數點對齊:解決小數點強迫症的好幫手，選擇段落並設置定位點，小數點整齊排列在一條直線上。

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提醒:所有的定位點設定，只會針對有選取的段落進行調整；如果沒有特別選取段落，系統自動判斷為游標所在段落。

《原文刊登於麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載，非經授權不得轉載。》