LINE熊大兔兔主題試用包 一招免費升級永久使用

2019-07-19 15:07 聯合新聞網 綜合報導



LINE官方公開最新活動，僅需加入指定帳號好友，就可獲得最新款的「熊大兔兔」主題試用包。圖擷自／LINE Store 分享 facebook 通訊軟體「LINE」不時會釋出主題以及貼圖免費試用，昨(18日)官方公開最新活動，僅需加入指定帳號好友，就可獲得最新款的「熊大兔兔」主題試用包。雖然該主題試用期限只有3天，但不少網友透露，安卓(Android)系統的智慧型手機帳號，只要不主動更換主題，就可獲得「永久試用」的機會。

此次免費試用主題「BROWN & FRIENDS（天天開心篇♪）」，以LINE官人人氣角色「熊大」與「兔兔」為主角，以米黃色調搭配俏皮插圖，屬於人人適用的溫馨可愛風。手機用戶只要在25日早上10點之前，前往「主題小舖」，然後點選該主題，配合指示加入「LINE貼圖最前線」的官方帳號，就可以成功下載、免費試用，而且試用期長達3天。

此情報被分享在PTT上後，有不少網友透露，一個小技巧就可以讓主題變為「永久試用版」，不必受3天的時效限制。網友指出，雖然官方稱免費主題的使用期限一到，就會自動套回原先主題，但安卓用戶的系統似乎藏有bug(漏洞)，只要自己不主動更換主題就可以持續使用下去，等同於是永久免費。

但LINE的此項bug僅發生在部分用戶上，尚且無法找出是否與機型、更新版本有關，也有網友分享，有時試用期限期滿就會自動切換，有時卻可永久使用，唯有Apple的iOS系統是「絕對準時」會由官方收回試用版。