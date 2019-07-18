誓言征服十億使用者！「瘦身app」Puffin 將推出速度超快的低階手機

台灣團隊Puffin靠著替 Facebook「瘦身」並節省網路流量，滿足了網路和裝置較低階的使用者需求。 圖擷自 kickstarter 分享 facebook Puffin這個名字你還熟悉嗎？在2015年 Facebook如日中天的時候，愈來愈臃腫的app和龐大的網路流量需求也造成許多使用者使用困難。台灣團隊Puffin就靠著替 Facebook「瘦身」並節省網路流量，滿足了網路和裝置較低階的使用者需求，揚名國際。

之後漸漸許多強調客製或同樣主打節省資源的Facebook替代 app 跟上，如雨後春筍般冒了出來，甚至 Facebook 自己也在前進開發中國家市場之際推出了輕量版的Facebook Lite 與 Messenger Lite。

現在，好久沒有新消息的Puffin在Kickstarter登場。這次，他們要募資推出搭載新行動作業系統（OS, Operating System）的手機 ，誓言打開下一個十億使用者市場。

隨著行動裝置愈來愈普及，包含 Facebook 在內幾家網路科技企業都面臨使用者成長停滯的難題，而網路等基礎建設不那麼普及，人口又多的新興市場自然就成了不少巨頭的下一個成長目標。但在許多新興市場除了基礎建設不足，更傾向使用中低階行動裝置而非頂級旗艦機，但不少行動軟體卻因硬體技術普遍提升而愈做愈「肥」，也因此形成了極大的缺口需要滿足。

這次募資 Puffin 針對的則是作業系統的需求。根據募資說明，世上還有半數的人口限於預算，沒有智慧型手機。Puffin OS 號稱可以讓這支 1GB/512MB RAM 的智慧手機發揮同級初階手機的10倍速度，而價格在功能型手機等級，僅100美元（約3000元新台幣）或更低。

當然各手機大廠也已經準備好瞄準這些低階需求使用者，Puffin在案中以Nokia 的KaiOS、Google Android One 和 Android GO 對比，稱其使用資源效率遠勝價格高達200元美金的機種，Jetstream 跑分可超十倍。

Puffin在案中以Nokia 的KaiOS、Google Android One 和 Android GO 對比，稱其使用資源效率遠勝價格高達200元美金的機種，Jetstream 跑分可超十倍。 圖擷自 kickstarter 分享 facebook

Puffin OS 不只要做超省資源的OS，還有內建數個超省資源的 web app，比你在app商店能找的輕量版app還多樣。

Puffin OS不只要做超省資源的 OS，還有內建數個超省資源的web app，比你在app 商店能找的輕量版app還多樣。 圖擷自 kickstarter 分享 facebook

Puffin OS 手機希望藉由群眾募資的力量，達成網路中立、不濫用資料的手機量產數量需求，若認同 Puffin 為下個十億使用者提供好入手的新一代智慧手機，贊助者可以獲得限量贊助版手機，並且保證持續維護至少2年以上。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》