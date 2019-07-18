親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

有玄機？郭台銘臉書發文 再提「0-6歲國家養」

評／選前最後一波 荒腔走板的警察人事

誓言征服十億使用者！「瘦身app」Puffin 將推出速度超快的低階手機

2019-07-18 18:31INSIDE

台灣團隊Puffin靠著替 Facebook「瘦身」並節省網路流量，滿足了網路和...
台灣團隊Puffin靠著替 Facebook「瘦身」並節省網路流量，滿足了網路和裝置較低階的使用者需求。 圖擷自kickstarter
分享
Puffin這個名字你還熟悉嗎？在2015年 Facebook如日中天的時候，愈來愈臃腫的app和龐大的網路流量需求也造成許多使用者使用困難。台灣團隊Puffin就靠著替 Facebook「瘦身」並節省網路流量，滿足了網路和裝置較低階的使用者需求，揚名國際。

之後漸漸許多強調客製或同樣主打節省資源的Facebook替代 app 跟上，如雨後春筍般冒了出來，甚至 Facebook 自己也在前進開發中國家市場之際推出了輕量版的Facebook Lite 與 Messenger Lite。

現在，好久沒有新消息的Puffin在Kickstarter登場。這次，他們要募資推出搭載新行動作業系統（OS, Operating System）的手機 ，誓言打開下一個十億使用者市場。

隨著行動裝置愈來愈普及，包含 Facebook 在內幾家網路科技企業都面臨使用者成長停滯的難題，而網路等基礎建設不那麼普及，人口又多的新興市場自然就成了不少巨頭的下一個成長目標。但在許多新興市場除了基礎建設不足，更傾向使用中低階行動裝置而非頂級旗艦機，但不少行動軟體卻因硬體技術普遍提升而愈做愈「肥」，也因此形成了極大的缺口需要滿足。

這次募資 Puffin 針對的則是作業系統的需求。根據募資說明，世上還有半數的人口限於預算，沒有智慧型手機。Puffin OS 號稱可以讓這支 1GB/512MB RAM 的智慧手機發揮同級初階手機的10倍速度，而價格在功能型手機等級，僅100美元（約3000元新台幣）或更低。

當然各手機大廠也已經準備好瞄準這些低階需求使用者，Puffin在案中以Nokia 的KaiOS、Google Android One 和 Android GO 對比，稱其使用資源效率遠勝價格高達200元美金的機種，Jetstream 跑分可超十倍。

Puffin在案中以Nokia 的KaiOS、Google Android On...
Puffin在案中以Nokia 的KaiOS、Google Android One 和 Android GO 對比，稱其使用資源效率遠勝價格高達200元美金的機種，Jetstream 跑分可超十倍。 圖擷自kickstarter
分享

Puffin OS 不只要做超省資源的OS，還有內建數個超省資源的 web app，比你在app商店能找的輕量版app還多樣。

Puffin OS不只要做超省資源的 OS，還有內建數個超省資源的web app...
Puffin OS不只要做超省資源的 OS，還有內建數個超省資源的web app，比你在app 商店能找的輕量版app還多樣。 圖擷自kickstarter
分享

Puffin OS 手機希望藉由群眾募資的力量，達成網路中立、不濫用資料的手機量產數量需求，若認同 Puffin 為下個十億使用者提供好入手的新一代智慧手機，贊助者可以獲得限量贊助版手機，並且保證持續維護至少2年以上。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

影／歐美明星瘋「老臉挑戰」 FaceApp卻傳資安疑慮

2019-07-18 17:57

LINE桌機版當機1小時已恢復 官方未說明原因

2019-07-18 15:44

新版Windows 10將允許隨時喚醒Cortana以外的第三方數位助理服務

2019-07-18 10:15

LINE桌機版傳登入異常 官方查證中

2019-07-18 09:54

最新流行！app免費功能一秒變老 連嬰兒都變「阿嬤」

2019-07-17 18:12

Windows 7所有技術支援將於半年後結束，微軟呼籲儘快升級Windows 10

2019-07-17 13:59

中國人臉辨識技術太強！用狗鼻子判斷不同毛小孩

2019-07-16 18:41

IKEA推出沙發字型免費下載 堪稱全世界最舒服字體

2019-07-14 19:02

Windows 95都市傳說獲證實 亂動滑鼠能讓系統加速！

2019-07-11 21:55

Google翻譯功能 推四項升級

2019-07-11 19:04

Spotify推出Lite版本 佔用空間更小、具備流量限制功能

2019-07-11 08:29

LINE MUSIC今正式上線！30天免費享受自選音樂鈴聲樂趣

2019-07-10 19:20

Gucci App推新功能 不用出門就能試穿人氣Ace運動鞋！

2019-07-10 15:46

增加瀏覽量？Mozilla計畫在Firefox瀏覽器推出付費新聞訂閱服務

2019-07-10 11:40

無痛52週存錢法 工程師業餘開發《存錢神器》App

2019-07-09 16:43

iOS 13將用AI改善FaceTime視訊通話中目光飄移的尷尬狀況

2019-07-05 09:15

「台北黑體」繁中字型免費下載 更適合印刷的字體風格

2019-07-03 19:08

LINE益智手遊「HELLO BT21」上線 超萌新成員是它們

2019-07-03 17:28

不改掉二習慣 最易讓惡意軟體入侵

2019-07-03 14:26

LINE又推新功能！Smart Channel直接推播你愛看的內容

2019-07-02 18:21

Google計畫在Android Q加入名為Fast Share的檔案交換分享功能

2019-07-02 08:54

Google自動刪除位置和活動、歷史功能 但不包括App記錄

2019-07-01 21:57

改以獨立app形式使用，微軟預計從Windows 10拆分Cortana數位助理服務

2019-07-01 12:54

Google地圖兩大新功能：車廂擁擠提醒、即時公車延誤時間

2019-06-30 17:15

觀點／強調線上融合線下的LINE，如何藉由OMO策略、Mini Apps強化使用體驗？

2019-06-30 12:56

對抗微信小程序 LINE Mini app呼應線上融合線下發展模式

2019-06-28 10:04

LINE提出「DUET」計畫，讓店家可藉由AI協助接聽顧客來電

2019-06-28 10:03

LINE Score個人評價積分正式上線 個人小額信貸、股票投資預計推出

2019-06-28 10:01

LINE新增OpenChat社群聯繫服務，讓使用者更容易加入不同討論串

2019-06-28 10:00

LINE也終於加入線上直播訂閱、整合電商應用功能 LINE Misic加入免費體驗版本

2019-06-28 10:00

LINE News加入雜誌、電視頻道合作內容 以素人短影片「Vision」吸引目光

2019-06-28 09:53

LINE Pay支援跨域交易、與星巴克合作 成為無現金交易重要發展平台

2019-06-28 09:42

LINE新服務強化線上線下虛實整合 目標成為日常生活重點使用工具

2019-06-28 09:41

LINE持續擴展人工智慧應用 將Clova技術整合到更多平台、服務

2019-06-28 09:37

LINE日本年會宣布 「原創貼圖吃到飽」只要月付69元

2019-06-27 20:00

進軍日本食物外帶市場 LINE Pockeo今上線

2019-06-27 15:42

LINE個人化訊息推播上線 4種內容置頂輕鬆看

2019-06-27 09:14

iOS 13首個公測版更新 搶先體驗這12個必知的全新變化！

2019-06-26 17:45

Siri辱華翻譯？「華為牛逼」變「Huawei，you X」

2019-06-25 21:01
看更多

熱門文章

LINE桌機版傳登入異常 官方查證中

2019-07-18 09:54

羅技舊款Unifying無線產品爆漏洞 疑遭駭客安裝惡意軟體

2019-07-17 22:21

iOS用戶忠誠度降低 網友指出蘋果「沒新意又醜又貴」

2019-07-18 15:57

新版Windows 10將允許隨時喚醒Cortana以外的第三方數位助理服務

2019-07-18 10:15

全球智慧機銷售估減2.5％ 恐創史上最大衰退紀錄

2019-07-18 09:58

任天堂宣布推出電池續航提昇的小改款Nintendo Switch

2019-07-18 10:15

小米A3正式揭曉 基本上就是小米CC9e海外銷售版本

2019-07-18 10:08

遠傳衝車聯網 攜Gogoro Network推雙飽方案

2019-07-18 12:59

iPhone用戶忠誠度走下坡 跌至八年低點

2019-07-18 17:35

影／歐美明星瘋「老臉挑戰」 FaceApp卻傳資安疑慮

2019-07-18 17:57

Sony揭曉6100萬畫素高解像力全片幅機種α7R IV，最高可記錄2億4000萬像素影像

2019-07-18 10:05

隨身聽40週年！索尼Walkman徹底改變聽音樂的習慣

2019-07-18 15:29

消費者不想換機 智慧手機今年將面臨歷來最大衰退

2019-07-18 18:54

交大FinTech中心攜手奧丁丁 發展區塊鏈與AI

2019-07-18 16:59

聯發科將於月底推出針對遊戲打造的Helio G90處理器

2019-07-18 10:05

榮耀認為電視的「下一代產品」為智慧螢幕，預計今年8月正式推出新品

2019-07-18 10:07

Intel以64組Loihi處理器建構800萬組類神經元 模仿人腦運作

2019-07-18 10:07

LINE桌機版當機1小時已恢復 官方未說明原因

2019-07-18 15:44

要價近22萬元！小米在印度市場推出限量20台的純金背蓋限定版紅米K20 Pro

2019-07-18 10:06

創新社群辦公空間WeWork進駐台北，最快今年內正式啟用營運

2019-07-18 16:50

Google Maps正式加入共享單車站點顯示功能 還能顯示可租賃車輛與歸還車位數量

2019-07-18 10:05

誓言征服十億使用者！「瘦身app」Puffin 將推出速度超快的低階手機

2019-07-18 18:31

蘋果預覽59種全新表情符號 今年秋季推出

2019-07-17 22:30

Arm將更多處理器架構設計納入免預付授權費用計畫，但高階架構仍除外

2019-07-18 10:04

Epson結合LINE官方帳號應用，讓網路印表機操作變得更簡單

2019-07-18 10:06

三星開始生產高階手機用12Gb DRAM

2019-07-18 17:45

Intel推動Creator PC設計 針對內容創作者打造全新產品類別

2019-07-18 10:06

台灣大品牌影片48小時點閱衝破200萬 同步推專案搶客

2019-07-18 14:46

第七屆Sony創意科學大賞作品展開跑，機器狗aibo首度登台耍萌

2019-07-18 17:54

爆紅俄老臉app有安全疑慮 美參院領袖要求調查

2019-07-18 18:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top