LINE桌機版當機1小時已恢復 官方未說明原因

2019-07-18 15:44 中央社 台北18日電



LINE桌機版傳出登入異常。圖為示意圖。 圖擷自 LINE台灣部落格 分享 facebook 通訊軟體LINE桌機版今天上午傳出用戶登入異常，LINE發布聲明指出，已於上午9時40分恢復正常，異常時間約1小時，但未說明造成問題的原因。

LINE下午發布聲明表示，感謝各界的支持與愛用，今天上午8時38分起有用戶反應無法登入LINE電腦版裝置的情況，已於今天9時40分恢復可正常使用。

中央社記者上午9時30分實測LINE Mac桌機版，發現登出後重新登入的時間約需30秒，比平常需5秒左右的時間更久，但最終仍可登入。LINE Windows桌機版的部分用戶也在上午9時左右發現無法登入。