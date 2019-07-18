新版Windows 10將允許隨時喚醒Cortana以外的第三方數位助理服務

微軟在稍早釋出的Windows 10 Insider Preview Build 18362.10005 (19H2)測試版本中，新增可在裝置螢幕上鎖狀態喚醒第三方數位助理服務設定。

分享 facebook

在先前時候，微軟就已經允許使用者在Windows 10平台安裝第三方數位助理服務，卻無法像微軟自己的數位助理Cortana能在裝置螢幕上鎖情況下隨時喚醒，僅能在螢幕開啟且執行數位助理服務的情況下，才能讓使用者進一步藉由口語方式互動。

而或許是先前與亞馬遜進行深入合作，加上微軟後續對第三方數位助理服務採取開放態度，甚至讓使用者能手動關閉Windows 10內的Cortana數位助理服務，因此選擇在接下來準備開放更新的新版Windows 10內，讓使用者能更容易使用第三方數位助理服務，進而能與更多網路服務、物聯網應用串接，讓Windows 10成為連接更多使用體驗的平台。

不過，目前此項功能僅先在預覽測試版本中提供使用，未來是否會在正式版本加入此項功能，依然要看實際測試結果，同時預設值為關閉，因此使用者必須事先開啟，才能在裝置螢幕上鎖狀態下喚醒指定使用的數位助理服務。

另外，此次預覽測試版本中也一併修正Windows平台容器運作問題，並且改善部分硬體產生運作延遲現象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》