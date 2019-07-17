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最新流行！app免費功能一秒變老 連嬰兒都變「阿嬤」

2019-07-17 18:12聯合新聞網 綜合報導

變老app「FaceApp」，至今在Goolge Play商城已累積超過1億次的...
變老app「FaceApp」，至今在Goolge Play商城已累積超過1億次的下載量，並且獲得4.5分高評價。圖擷自／Play商城
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近期十分流行透過app「變臉」，使用者可以透過濾鏡將臉部五官嬰兒化，甚至轉變性別、留出長髮。這股風潮持續延燒，網友發起全新的變臉挑戰，透過軟體「變老」，連嬰兒都長出滿臉皺紋。

5月時手機拍照軟體「Snapchat」於網路爆紅，因為能準確偵測人臉，將使用者嬰兒化，而在社群平台上廣受歡迎。此次網友跟風的變老app則是來自「FaceApp」，至今在Goolge Play商城已累積超過1億次的下載量，並且獲得4.5分高評價，同時也在iOS商城的「照片與影音」類別中排名第一熱門。

使用FaceApp時，可以拍照或是上傳指定圖片，點擊軟體底部的不同濾鏡效果，藉以微調五官、表情；除了變老的功能外，還可以化妝、加大笑容、改變髮型與髮色。雖然此款軟體為免費下載，但部分功能需要額外付費購買，近日instagram與twitter上流行的變老濾鏡屬於免費功能，因此吸引數萬人參與這項年齡挑戰。

FaceApp在2年前一推出就曾大受歡迎，當時其中一個濾鏡可以使照片的人物看起來更「Hot（火熱）」，然而轉換後的效果卻是使人物變「白」，因而遭致種族歧視的批評。事後官方馬上將濾鏡更名為「Spark」並加以修正，官方解釋「感謝用如此視覺衝擊的方式，告訴我們演算法中潛在的偏見問題」。

網友發起全新的變臉挑戰，透過軟體「變老」。圖擷自／twitter
網友發起全新的變臉挑戰，透過軟體「變老」。圖擷自／twitter
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網友發起全新的變臉挑戰，透過軟體「變老」。圖擷自／twitter
網友發起全新的變臉挑戰，透過軟體「變老」。圖擷自／twitter
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網友發起全新的變臉挑戰，透過軟體「變老」，連嬰兒都長出滿臉皺紋。圖擷自／twit...
網友發起全新的變臉挑戰，透過軟體「變老」，連嬰兒都長出滿臉皺紋。圖擷自／twitter
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