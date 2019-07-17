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台分析師上海遭逮》楊世光扯服貿 真相是這家公司根本違法

Windows 7所有技術支援將於半年後結束，微軟呼籲儘快升級Windows 10

2019-07-17 13:59楊又肇

即便再不習慣Windows 10的操作介面，接下來勢必得正式面對Windows 7僅剩半年的技術支援時間，微軟在2020年的1月14日之後，將全面終止針對Windows 7提供任何技術支援、安全性更新，或是修正程式，雖然使用者依然可繼續使用Windows 7，但將無法繼續獲得任何版本升級、技術更新，同時可能因為漏洞不再獲得修補，將使系統暴露在外部惡意攻擊的風險之下。

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其實微軟在許久之前就已經開始呼籲使用者升級使用Windows 10作業系統，即便Windows 7在Windows XP之後，一度成為最多人使用的微軟作業系統，但因為微軟持續推廣Windows 10，同時越來越多遊戲也以Windows 10平台發行為主，使得越來越多遊戲用戶開始升級使用Windows 10，終於在去年12月讓使用人數正式超越Windows 7。

由於一改過往Windows作業系統迭代更新模式，使用者如今可以在每年至少獲得兩次Windows 10重大更新，過程中也會針對市場需求加入新功能，或是針對新硬體增加相容設計，同時也會立即針對漏洞或重大安全問題進行修正，讓Windows 10作業系統用戶能隨時獲得最新版本升級，並且使Windows 10逐漸轉變成服務平台。

而採用新版作業系統，對於使用者而言自然可以獲得最新應用功能，同時在系統安全上也能獲得全新保護效果，對於企業應用更可減少作業系統採購新版本升級所需成本，同時也能藉由提昇系統安全減少維護支出。

不過，企業或單位機構用戶如果仍有特定原因必須維持使用Windows 7作業系統，微軟依然提供付費延長使用期限服務，最長可延後到2023年1月，只是每隔一年的延長費用將會以累計方式計算，畢竟延長服務的用意是希望讓企業能儘快尋找新作業系統替代方案，而不是無限延長舊版作業系統使用支援時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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