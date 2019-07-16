中國人臉辨識技術太強！用狗鼻子判斷不同毛小孩

圖／取自曠視科技 分享 facebook

曠視科技是一家為中國政府的監控計劃，提供臉部辨識軟體的中國人工智慧創業公司，除了將辨識的技術運用在中國居民以外，他們還運用在毛小孩身上。

根據香港科技媒體Abacus News報導，曠視科技的新計劃透過訓練，能夠利用掃描狗的鼻子來辨識每一隻不同的寵物，就如同每個人身上都有不同的指紋一樣。

曠視科技表示，只要使用該公司的應用程式，透過手機相機掃描鼻子的部分就能夠註冊家中狗小孩的資訊。就如同使用者一開始拿到手機需要以各種角度掃描臉部以及用指紋按壓感測器一樣，需要多角度來拍攝狗狗的鼻子。曠視科技表示，其掃描的準確率達95％，並且截至目前為止，利用該應用程式所尋獲的寵物高達 15,000 隻。

其實在過去幾年中，寵物的臉部辨識變得越來越普遍，該概念主要是研究人員用來進行野生動物保護。在美國，也有出現一款叫做 Finding Rover 的應用程式使用臉部辨識來定位已通報失蹤的貓與狗。

而在中國，曠視科技表示他們的應用程式不只是用來找尋失蹤的寵物讓飼主團聚而已。曠視科技憑藉著與政府現有的關係，表示其應用程式還能夠用來監控其他是否有惡意棄養，甚至是有其他惡意行為都能夠透過這樣的技術來進行記錄。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》