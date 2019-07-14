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高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

IKEA推出沙發字型免費下載 堪稱全世界最舒服字體

2019-07-14 19:02免費資源網路社群

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居家用品零售商宜家家居（IKEA）前陣子推出一個有趣的工具VALLENTUNA，讓使用者線上設計自己的沙發，但很快就被網友拿來惡搞，排出許多不切實際或很搞笑的沙發圖案，其中有一大部分是將沙發組合排列為文字，獲得比預期更大的宣傳效果。IKEA決定和英國Proximity London公司合作，以此概念打造出免費字型，讓它能夠真正被應用到電腦上。

這套免費字型名為「Soffa Sans」，又被稱為是「全世界最舒服的字體」，沙發字型一共有白、藍、灰三種顏色，以沙發組合成各種字母和文字，並有斜角視角觀看的等距視角（Isometric）和鳥瞰視角。這套字型一共使用1434種產品，若要將所有沙發放到現實生活裡需要花上106,320 英鎊，換算為新台幣超過四百萬。

Soffa Sans實際運用的機會可能不多，但也算是相當新穎的宣傳模式，如果你想試試看這套有趣的免費字型，可以從IKEA官網免費下載。

網站名稱：Soffa Sans

網站鏈結：https://www.ikea.com/

使用教學

STEP 1

開啟 IKEA 的「Design your own sofa」網站就能在上方看到 Planners 字樣，免費字型 SOFFA Sasns 下載鏈結就在下方，點選「Download SOFFA Sans」獲取字體壓縮檔。

如果你想玩玩看 Soffa Sans 最初的靈感來源，也就是 IKEA 設計你自己的沙發功能，將網頁向下捲動後點選「Start planning」就能開啟製作工具（怎麼有一種在玩模擬市民的感覺？）。

STEP 2

將 IKEA-SOFFA-VALLENTUNA-Sans 解壓縮會看到一個字型介紹檔案，開啟後有 Soffa Sans 三種顏色的等距視角字型和鳥瞰視角字體預覽圖，包括所有英文字母和數字的呈現樣式。

STEP 3

將IKEA-VALLENTUNA-SANS.otf和IKEA-SOFA-SANS.otf兩個OpenType字型檔安裝到電腦後就能使用，跟一般字型安裝方式相同。

值得一試的三個理由：

1.IKEA 推出免費字型，以自行設計沙發為靈感來源

2.收錄三種不同顏色的等距視角字型和鳥瞰視角字體

3.從官方網站可免費下載OpenType格式

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

IKEA字型

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
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