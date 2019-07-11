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Windows 95都市傳說獲證實 亂動滑鼠能讓系統加速！

2019-07-11 21:55T客邦

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距今近15年前，微軟推出了Windows 95這套劃時代的作業系統，使得「電腦」成為家家戶戶不可或缺的消費性電子產品。回憶那個年代，電腦跑得不快是可以理解的，安裝或開啟程式，總是要等個大半天，於是電腦使用者們紛紛有了一套「加速」電腦運行的獨門心法。

在沒有固態硬碟、多核心中央處理器的1995年，電腦的執行速度若用今天的觀點來看，就猶如小學生騎著 Ubike 在高速公路上行駛，再怎麼快也趕不上呼嘯而過的四輪汽車。

若要在 Windows 95 上執行較為複雜的工作，或者是安裝大型程式，受限於 CPU、記憶體與硬碟的速度，漫長的等待是絕對免不了，於是有些人會選擇在這段期間，離開電腦前去做些打發時間的事情，例如看個電視、泡個茶之類，而部分使用者則會「失去理智」，瘋狂的滑著電腦上的鼠標－－因為他們相信這樣的動作，可以加速 Windows 95 的執行速度。

筆者自己也幹過同樣的事情，在按下電源進入系統，顯示了桌布但卻還沒顯示桌面圖示前，我會一直擺動滑鼠於桌面上「畫十字」，直到電腦完全開機－－之所以會這麼做，一是覺得等待開機的時間太過漫長，二是覺得這樣似乎真的可以加速電腦運作，這個習慣伴隨著我從 Windows 95、Windows 98 到 Windows XP，後來電腦速度夠快了，開機也不用等，才進而停下每次開機的「畫十字」動作。

但是，隨意亂動鼠標，真的有利於系統運作加速嗎？這個「都市傳說」現在得到了證實。

在國外問答網站 Stack Exchange 上，有網友指出由於 Windows 95 在事件生成機制上有所缺陷，而許多應用程式卻又依賴這些事件進行驅動，進而造成「移動滑鼠可以加速」這樣的結果。

根據該網友的解答，Windows 95 應用程式經常採用「異步 I/O」（Asynchronous I/O），當這些應用程式執行某些動作時，例如複製檔案，該程式就會告知系統可以進入休眠狀態，直到複製檔案的工作結束為止，這樣一來 CPU 就有能力去執行其他工作，不必浪費時間和資源，持續詢問該程式，複製檔案的作業是否已經完成。

雖然詳細原因還不清楚，但在某些性能較為低端的機器上，Windows 95 偏好將「I/O 操作」與「作業完成」的訊息進行同捆，例如複製檔案的工作明明結束了，但 Windows 95 卻不會立即喚醒正在休眠狀態的應用程式。

然而，使用者的 I/O 輸入，例如滑鼠、鍵盤操作，確實會喚醒休眠中的應用程式，而反過來當程式屬於執行狀態下，也會去處理使用者所輸入的任何 I/O 操作。

所以說，在I/O操作與作業完成的訊息互相掛鉤的情況下，瘋狂移動滑鼠讓應用程式「保持清醒」，確實可以加快程式安裝、檔案複製的執行速度，而且效果非常的顯著，例如某些需要花上一個小時來安裝的大型應用程式，若是配合適當的滑鼠操作，整體耗時可以降低到僅剩15分鐘。

在後續的Windows系統中，類似的軟體缺陷理論上已經獲得修正，CPU的進步與硬碟讀寫速度的解放，也讓這樣的「都市傳說」實用性大幅下降，但明白自己過去看似無意義的行為，事實上是有效果的，還是很讓人感到欣慰！

來源：PC Gamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
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