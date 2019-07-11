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八年級生問為何要買房？ 他不買房要年輕人逆向操作

Google即時鏡頭翻譯升級 可自動偵測語言

2019-07-11 14:19中央社 台北11日電

Google今天宣布針對Google翻譯的即時鏡頭翻譯功能推出多項升級，除了新增超過60種語言，還能自動偵測語言並進行翻譯，同時加入神經機器翻譯技術以帶來更好的翻譯品質。

Google今天在官方部落格發文表示，Google翻譯行動版應用程式的即時鏡頭翻譯功能，讓使用者只要將相機鏡頭對準要翻譯的文字，就能以慣用語言探索世界。這項簡單直覺的功能可協助使用者瞭解周遭環境，在出國旅遊時特別有幫助，即使使用者無法連線至Wi-Fi或行動網路，仍然能照常使用翻譯功能。

因此，Google今天宣布針對即時鏡頭翻譯功能推出多項升級，讓它更實用且更符合需求。

首先，即時鏡頭翻譯新增超過60種語言，新加入的語言包括阿拉伯文、印度文、馬來文、泰文、越南文等，目前支援88種語言。過去使用者只能在英文和其他語言之間進行互譯，但現在可以將原文翻譯為Google翻譯支援的超過100多種語言。

其次，以前在國外旅遊時，使用即時鏡頭翻譯功能的首要挑戰是判斷待翻譯文字的語言。新版應用程式可以解決這樣的問題，現在使用者可以選擇「偵測語言」做為原文語言，Google翻譯應用程式將會自動偵測語言並進行翻譯。

此外，Google指出，最新的神經機器翻譯技術首次內建於即時鏡頭翻譯功能，讓翻譯結果更準確、更自然。除了在特定語言組合中能將錯誤率減少到55%至85%，使用者還可在應用程式中下載大部分語言套件，安裝語言套件後，即使裝置沒有網際網路連線仍可使用。若將裝置連上網路，使用者能享受更高品質翻譯結果。

Google表示，新版即時鏡頭翻譯功能也有新的介面，讓使用上更直覺。過去使用者也許會注意到翻譯的文字在手機螢幕上可能會閃爍，因此難以閱讀。即時鏡頭翻譯功能全新介面現在直接在應用程式畫面下方呈現3大翻譯功能，包括將手機鏡頭對準欲翻譯的文字進行即時鏡頭翻譯；在應用程式中拍攝欲翻譯的內容，並手動選出想翻譯的段落；在應用程式中翻譯相簿中照片。

手機鏡頭Google相機
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