Spotify推出Lite版本 佔用空間更小、具備流量限制功能

比照Facebook推出Lite版本，以及Google針對新興國家市場打造Go系列app內容，Spotify稍早也宣布在全球36個國家地區推出Lite版本，整體佔用空間僅有10MB，甚至可以針對網路流量使用比例加以限制，避免將個人網路流量耗盡。

分享 facebook

而在使用介面部分，大致上與一般版本的Spotify相同，並且同樣提供附帶廣告內容的免費版本，以及付費使用的Premium版本，使用者一樣可以透過搜尋查找個人偏好音樂，或是歌曲播放清單，另外也支援儲存個人偏好音樂內容，以利後續播放使用。

不過，目前Lite版本的Spotify僅先在Android平台推出，支援Android 4.3版本作業系統機種使用，尚未有計畫推出iOS版本。

至於開放使用的36個國家，分別包含巴西、加拿大、墨西哥、阿根廷、祕魯、智利、哥倫比亞、玻利維亞、哥斯大黎加、多明尼加共和國、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、烏拉圭、沙烏地阿拉伯、埃及、阿爾及利亞、黎巴嫩、摩洛哥、突尼西亞、阿曼、約旦、巴林、阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達、南非、印尼、菲律賓、越南、馬來西亞、印度，主要針對亞洲、南美洲、中東與非洲地區新興市場打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》