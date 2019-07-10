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串流音樂兵家必爭 LINE MUSIC推4大功能搶客

2019-07-10 16:23中央社 台北10日電

串流音樂服務LINE MUSIC在台上線，推出獨家4大功能，包含AI智慧推薦、聊天室一鍵分享、LINE鈴聲自造和背景音樂設定、影音內容與音樂直播，加入成為基本用戶可免費試用30天。

通訊軟體LINE台灣今天舉辦LINE MUSIC上線記者會，現場邀請代言人李玟分享獨家合作、最新音樂計畫，並宣布重新復刻的3首經典歌曲「暗示2019」、「被愛的女人2019」、「過完冬季2019」將獨家在LINE MUSIC上架。

LINE在台灣擁有2100萬的每月活躍用戶，每天有1億則貼圖透過LINE被發送，每天更有800萬用戶使用LINE撥打超過3400萬通電話。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，台灣數位音樂服務仍大有可為，LINE MUSIC是一個充分與LINE通訊軟體結合、發揮LINE科技優勢的新型態音樂服務，除了帶來在日本上線滿4週年的營運經驗，更需要與最好的在地夥伴一起推動。Omusic全音樂由國內9家主要唱片公司合資成立，是LINE MUSIC的最佳策略結盟夥伴。

全音樂董事長、環球國際唱片大中華區總裁暨執行長張松輝說，樂見LINE MUSIC加入市場後，為台灣音樂產業開創嶄新樣貌。對歌手而言，不光只是擴大音樂點線面的觸擊率，更打破既有宣傳模式，讓線上線下互動無縫接軌，這都只有LINE才辦得到。

LINE MUSIC推出獨家4大創新功能，首先「AI智慧推薦」功能將根據千萬首的曲庫及個人音樂點擊狀況，每天更新個人特選歌單。其次，「聊天室一鍵分享」功能讓用戶可以在聊天室中將30秒歌曲片段分享給朋友，即使對方不是LINE MUSIC會員也能免費收聽。

「LINE鈴聲自造」功能讓用戶能從LINE MUSIC中離線下載任何歌曲，剪輯喜歡的音樂片段製作成個人化的LINE音樂鈴聲及來電答鈴，還能在LINE個人檔案頁面設定背景音樂。

此外，LINE MUSIC將串接LINE旗下服務，讓用戶透過直播觀看國內外即時音樂活動，包含演唱會、頒獎典禮等。LINE MUSIC也提供最新熱門MV免費觀看服務，並將搜尋功能結合娛樂話題，直接將話題新聞與歌單串接。

LINE MUSIC用戶類型分為基本用戶和付費用戶。基本用戶可免費試用30天，包含免費使用曲庫30秒試聽、個人化背景音樂設定、聊天室內分享音樂直接聆聽等。付費用戶分為月租型和定期定額型，其中月租型方案價格149元起，定期定額型方案價格477元起。

LINELINE MUSIC

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