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增加瀏覽量？Mozilla計畫在Firefox瀏覽器推出付費新聞訂閱服務

2019-07-10 11:40楊又肇

Mozilla計畫推出名為「Firefox Ad-free Internet」的新聞訂閱服務，將可讓使用者在無廣告干擾情況下閱讀個人偏好新聞內容。

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跟其他新聞訂閱服務相同，Mozilla此項服務也會採用付費訂閱制，預計將以每月4.99美元價格計費，而Mozilla將會從中提供部分金額與提供新聞內容的網站分潤。

依照Mozilla的說法，藉由無廣告形式的閱讀體驗，將能讓使用者更願意瀏覽新聞內容，同時透過與Firefox瀏覽器整合，則預期可帶來更流暢的瀏覽效率。而提供新聞內容網站，在與Mozilla合作之後，將可確保一定營收來源，因此將能更多專注放在提供更好內容。

從另一方面來看，Mozilla這樣的合作也能促使Firefox瀏覽器使用率提昇，並且增加更多使用支持度，而本身也能藉此增加一些實質營收。

在此之前，Mozilla其實從今年2月開始就已經進行市場調查，確認此項合作模式能否順利推行，預期首波合作網站內容包含BuzzFeed、Slate、The Atlantic，以及USA Today在內常見新聞網站，另外也有計劃加入更多出版商提供內容，藉此增加內容可看性。

不過，新聞網站內容與Mozilla合作之餘，理論上還是會為了市場生存，進而維持在網站放置廣告內容，以利在內容提供Firefox瀏覽器用戶訂閱觀看之餘，仍可讓更多用戶透過其他瀏覽器管道觀看，並且透過流量換取廣告曝光收益。

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在此之前，雖然Facebook曾以Instant Articles與新聞內容合作，甚至也允許在內容中放置廣告，但由於絕大部分流量會被Facebook瓜分，因此最後無法獲得市場新聞業者青睞，而包含Google、蘋果後續也提出新聞訂閱瀏覽服務，但同樣基於廣告分潤、流量損失，以及訂閱價格設計等考量，顯然多數新聞業者始終無法信任這些科技業者提倡的理想營運獲利模式。

因此，如果Mozilla推出的新聞訂閱服務能獲得市場業者青睞，或許將能藉由此項服務帶來更大使用率與全新營收來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告Mozilla瀏覽器Firefox

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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