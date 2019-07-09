無痛52週存錢法 工程師業餘開發《存錢神器》App

圖／INSIDE Anny 分享 facebook

說到理財App，除了廣受好評的《記帳城市》，去年度獲選Google Play的「最具潛力應用程式」財經類應用程式《存錢神器-操作容易 無痛儲蓄》同樣來自台灣獨立開發團隊。《存錢神器》由兩位工程師所開發，雖然他們都各自有正職工作，但《存錢神器》可是他們利用下班後空閒時間，在短短時間就打造出的MVP產品，上架到商城以後廣受好評，應用程式上線至今已在Play Store上得到近五顆星的好評，下載數累積超過10萬次。

目前在Cubo攝影機任職的開發者游宜衡 （Locus Yu）在工作之餘接受專訪，Locus分享自己從資訊系畢業原本是專注在網頁，隨著手機世代掀起熱潮後，自己也把目標放在行動應用服務。他也坦言自己原本對設計也相當有興趣，不過比起手繪，程式對他來說更加上手，所以最終選擇專注在程式開發，卻也能融入設計概念，打造出更符合使用者需求的產品。

在Android開發已有九年時間，《存錢神器 - 操作容易 無痛儲蓄》雖然是去年才上架的App，但事實上Locus在投入開發之初，就已嘗試寫出一款記帳程式，藉此學習程式語言，後來也如願到錄取公司負責Android開發，在工作期間透過不同專案多方嘗試，打好開發底子，也讓他開始思考能著手的題目。

Locus觀察到當時在台灣已有許多記帳類的App，重新思考記帳者其實最主要目的就是存錢，然而記帳程式非目標導向，只能知道花費來源跟支出占比，再來改善花錢習慣，花出去的錢就是花掉了，那麼何不反過來直接以存錢為目的設計產品，給使用者一個目標，透過每日累積來達到財富。

觀察到當時市場的儲蓄程式多為國外的產品，試用多款產品以後，發現每個產品都還是有可以改良的地方。最後決定以更簡單的存錢方式-52週存錢法出發，從UI、目標導向角度思考，在簡易的清單為使用者帶來更好的體驗，短短一週把MVP產品做出，在去年二月推到市場試水溫，六月重新設計再進行改版。

從52存錢到多元模式 給使用者更適合的選擇

一款存錢App最重要的是讓使用者好上手，在使用者進入程式以後的流程，從目標、金額，儲蓄時間等等，透過 Google上能看到更多來自使用者的回饋，讓Locus也開始思考如何打造更適合使用者的工具。

52存錢法在近幾年來受到推崇，它透過階梯式循序漸進，幫助大家透過無痛存錢養成好習慣。當使用者首次進入存錢神器App中，能根據存錢計畫，設定每週存款金額，例如以10元為單位，第一週存10元，第二週以後，每週再比前一週多存10元，存入20元，第三週存30元，第四週存40元，以此類推，到第52週時總共可存下13780 元。當然也可以設定不同基設，從50元、100元開始存起，假設第一週存100元，1年後就可以存下137800 元。

雖然循序漸進看起來越存越多，但是也許對部分使用者來說，這樣的模式會讓自己越來越有壓力無法持之以恆，因此，開發者也推出更多模式，讓使用者根據個人需求選擇，像是每週都存入固定金額的定額儲蓄模式，以及目標金額模式，先設定年度目標，程式會計算達成目標每個週期需要存入之金額，不斷開發新的模式，可制定最適合自己的儲蓄週期與金額。

此外，還能設定不同國家貨幣，讓喜歡旅行的朋友能更清楚目標，存下旅遊基金。在儲蓄過程中也能放上與目標有關的背景主題，觀察到許多用戶都會添加相關的圖示在背景之中，讓存錢過程更有動力。

簡易操作介面 可根據習慣選擇不同儲蓄模式 圖／INSIDE 分享 facebook

財富累積 如同開發之路

得利於Google的推薦機制，讓這款工具能推向更多使用者，不只台灣，就連在馬來西亞等東南亞地區到美國都觀察到使用者有成長趨勢，簡單好上手卻又相對其他競品功能更齊全，是《存錢神器 - 操作容易 無痛儲蓄》的最大優勢。

Locus觀察到，目前使用族群主要集中在學生，以國高中生為多數，再來則是30歲以上，有買車買房等儲蓄計畫的人。雖然金額規模大小不同，但是那種積少成多的概念卻是不變的。Locus回憶，小時候每天只要存十元的零用錢，最後還是能買到遊戲片，到了現在儲蓄也是一樣的概念，計算週期與金額，就能清楚知道多久能實現，一步步向目標前進。

不只是存錢，這也如同 Locus 的開發之路，雖然目前還有正職工作，但是每天善用下班瑣碎時間，研究、開發，把 Side project 做出來，最後得到使用者與 Google 給予的肯定，同樣也是一步步累積而來的。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》