iOS 13將用AI改善FaceTime視訊通話中目光飄移的尷尬狀況

在稍早釋出更新的iOS 13 beta測試版本中，蘋果開始在FaceTime設定選項中加入名為「FaceTime螢幕注視修正 (FaceTime Attention Correction)」的選項，開啟之後將會藉由人臉辨識與ARKit技術應用，讓使用者可能偏離螢幕的目光「變成」更專注於通話對象。

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過去使用手機與他人進行視訊通話時，應該有不少人會認為通話對象的目光不斷飄移，而無法給人有專心談論的感覺，但也許是談話者確實在通話過程容易分心，或是因為其他因素而環顧周遭環境。

顯然蘋果是為了改善這樣的尷尬，因此在iOS 13 beta版本新測試更新加入「FaceTime螢幕注視修正」選項，讓使用者在設定選項開啟後，即可在日後與他人進行FaceTime視訊通話時，可讓自己的目光始終維持「聚焦」在通話對象，避免讓人有目光偏移的失禮感受。

蘋果並未特別透露此項技術應用原理，但有可能是藉由人臉辨識，搭配ARKit技術應用，讓使用者的目光看起來像是持續注視螢幕，並且專注於手機通話對象。

而此項功能目前僅在安裝新釋出iOS 13 beta測試更新的iPhone XS，以及iPhone XS Max，不確定是否因為硬體限制，還是現階段僅針對這兩款手機提供測試。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》