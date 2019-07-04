LINE數位資產交易所慶祝一週年 推回饋季活動

2019-07-04 11:13 中央社 台北4日電



通訊軟體LINE去年7月成立數位資產交易所BITBOX，今天宣布回饋季活動起跑，將以數位代幣LINK來獎勵BITBOX用戶。

LINK是用於LINE生態圈的數位代幣，由負責營運BITBOX的LINE子公司LINE Tech Plus發行，可用於支付音樂、影片以及網路漫畫；用於應用程式內的支付系統，以及個人用戶間的轉帳；還可以用於遊戲內的交易及強化角色。

LINE發布新聞稿表示，在BITBOX回饋季活動期間，用戶可藉由參與推薦計畫或使用LINK支付交易手續費而獲得LINK獎勵。所有BITBOX的用戶都將收到一組推薦代碼，可用於邀請朋友加入BITBOX。如果受邀者在30天內於BITBOX使用這組推薦代碼進行交易，推薦人和受邀者都會同時獲得LINK獎勵。

此外，BITBOX用戶若使用LINK支付交易手續費，包含LINK、比特幣、以太幣、比特幣現金、瑞波幣、萊特幣的交易組合，將可依BITBOX積分排名系統獲得LINK獎勵。

BITBOX也希望在BITBOX網站首頁新增LINK Info專區，以優化用戶的LINK交易體驗。LINK Info專區將涵蓋LINK相關資訊，包含價格走勢、最新LINK新聞、促銷和活動訊息等。