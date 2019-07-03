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「台北黑體」繁中字型免費下載 更適合印刷的字體風格

2019-07-03 19:08免費資源網路社群

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這幾年討論度最高的繁體中文字型就屬Adobe和Google合作開發的「思源黑體」、「思源宋體」吧！畢竟中文字型在製作成本和時間上都相當可觀，也就沒有太多免費字型選項，因此很多朋友會去尋找日文字型替代，不過日文漢字的寫法有時候和繁體中文不同，缺字也是一大問題，在 Source Han Sans（Google 這邊是 Noto Sans CJK）出現後就成為中文字型首選，現在看到大量的設計都是採用這兩種字型。

最近有人點出思源黑體並不適合使用於印刷，而印刷上使用的字型多半為版權字型，使用者必須付費取得，而在這樣的情況下有設計師決定著手修改，以開源的思源黑體、思源宋體作為基礎改作，讓這套新的字型更適合平面印刷。

很有趣的是字型命名選擇繁體中文世界兩大核心：台北黑體和香港明體。

簡單來說，時下的繁體中文字型大多符合台灣和香港教育部門標準，但台灣教育部制定的漢字標準仍是以手寫為基礎，有較多不平行、不對稱筆畫，視覺上也會較為雜亂。這也是為什麼台灣香港的平面設計很常套用日文字型的原因，因為日文字型在設計上以印刷體骨架為基礎，而這類骨架又非常適合繁體中文。

台北黑體在以思源黑體作為基礎下改善一些部件寫法，維持漢字的對稱之美，並持續讓字符也保有漢字結構的平穩和剛直，當然更重要的是讓印刷用字型維持印刷體的樣貌。

目前「翰字鑄造」（JT Foundry）預計開放下載的時間為 2019 年 6 月 30 日，第一波會先推出台北黑體，並以三個字重 light、regular、bold 為優先；在 2020 年底前補足其餘剩下的四個字重 extralight、normal、medium、heavy 以滿足各類設計之進階需求。

網站名稱：翰字鑄造 JT Foundry

網站鏈結：https://sites.google.com/view/jtfoundry/

使用教學

STEP 1

開啟「翰字鑄造」官方網站，從右上角選單找到「下載」頁面，下載前必須先了解相關說明及授權規定，拖曳到頁面最下方就能找到這些字型檔下載鏈結。

●TaipeiSansTCBeta-Bold.ttf

●TaipeiSansTCBeta-Light.ttf

●TaipeiSansTCBeta-Regular.ttf

點選後會開啟 Google Drive 雲端硬碟，按下右上角「下載」獲取檔案。

STEP 2

無論你是使用 Windows 或 macOS 都可以正常安裝台北黑體，Mac 使用者將檔案以「字體簿」打開，點選右下角「安裝字體」安裝到系統。

安裝後就能在其他應用程式選擇 Taipei Sans TC 字型。

STEP 4

下圖是我以 Pages 稍微測試一下台北黑體的 Regular、Bold 兩種字重顯示樣式，有興趣的朋友趕快去翰字鑄造 JT Foundry 下載吧！

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/

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