Google計畫在Android Q加入名為Fast Share的檔案交換分享功能

依照XDA Developers論壇網站所發現資訊，顯示Google計畫在下一版Android Q加入名為Fast Share的檔案傳輸功能，讓使用者可以藉由藍牙、Wi-Fi無線連接方式，以類似蘋果AirDrop方式向不同裝置分享傳輸檔案內容。

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在此之前，Google已經推出名為Files (更早的名稱為Files Go)的檔案管理服務app，讓使用者能在不仰賴網路連接情況下，向其他裝置分享傳輸檔案。而此次預計推出的Fast Share功能，有可能就是從Files服務中抽離，並且整合在Android Q版本作業系統。

預期Fast Share將可對應Android Q之後版本，以及新版Chrome OS、Wear OS，另外也可能對應安裝特定app的iOS裝置使用，讓使用者能更方便透過無線傳輸方式交換檔案內容。

不過，目前Google並未確認此項消息，因此可能還要等Android Q正式版本釋出才能確認。

但在Google提出此項功能之前，市場其實已經有不少第三方app，例如「Xender」，已經可以提供裝置間快速傳檔功能，甚至可以跨平台使用，此時Google計畫在Android Q內整合此類應用功能，預期也是看在蘋果AirDrop功能帶動的便利應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》