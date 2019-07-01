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Google自動刪除位置和活動、歷史功能 但不包括App記錄

2019-07-01 21:57聯合新聞網 三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：Slashgear
圖片及資料來源：Slashgear
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Google在2019 Google I/O開發者大會上承諾將推出提供定期自動刪除使用者位置記錄、活動數據的新功能，保障個人隱私。

如今Google的承諾終於兌現，使用者可以在iOSAndroid系統平台推出新功能，讓使用者可以自行手動刪除歷史資訊，也能設定系統自動刪除。

這項自動刪除位置紀錄、活動數據的功能開放後，使用者就能自行設定每隔 3 個月或每隔 18 個月自動刪除資料。

但要注意的是，這項刪除位置紀錄功能主要是以刪除位置紀錄為主，並不包括 App 應用程式、網頁瀏覽歷史…等，若是需要刪除 App 應用程式、網頁瀏覽歷史資料就需要再等等了。

圖片及資料來源：Slashgear

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

GoogleiOSAndroid

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