改以獨立app形式使用，微軟預計從Windows 10拆分Cortana數位助理服務

過去原本有意作為對抗蘋果Siri，以及Google Assistant的微軟數位助理服務Cortana，在Windows Phone產品發展失利之後，雖然持續依附在Windows 10與Xbox One內讓人以語音互動方式使用，但顯然微軟期望能以拆分獨立方式提供使用，藉此讓Cortana的應用發展可以更有彈性。

分享 facebook

其實在先前時候，微軟就已經將Cortana分別放上Android與iOS，藉此讓更多行動裝置用戶也能使用Cortana便利的互動功能。因此這次選擇將Windows 10上的Cortana改以獨立app形式，並且透過Microsoft Store軟體市集提供下載，無非也是希望能在版本更新，以及新功能導入有更大彈性，同時也能在不同平台之間的使用有更大互通性。

而對於不需要Cortana功能的使用者而言，其實也能免除在Windows 10作業系統預設加載Cortana的困擾，意味將能有更大主控權。

分享 facebook

不過，從實際使用情況來看，Cortana相比其他競爭對手如Siri、Alexa、Google Assistant在內服務，實際上的使用率並不算高，即便微軟強調Cortana與Windows 10作業系統有高度整合，但卻很少人在使用Windows 10作業系統功能使用Cortana應用服務。

但如果微軟接下來將Cortana進一步強化跨平台使用，並且善用Android、iOS平台裝置市佔擴散整體使用率，或許對於微軟接下來的人工智慧技術佈署，仍可帶來不少發展機會。

目前登上Microsoft Store的Cortana app，依然是以beta形式提供使用，暫時還無法確認微軟預計何時推出正式版本。而在未來逐漸改以獨立app形式提供使用之後，或許也意味微軟日後將會在Windows 10更新取消預設整合Cortana，改由使用者依照需求另外下載。

至於接下來在Xbox One上的Cortana服務是否也會比照此模式拆分，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》