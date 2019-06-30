Google地圖兩大新功能：車廂擁擠提醒、即時公車延誤時間

圖／取自Google 分享 facebook 在Google導航功能越來越完善的今日，Google仍持續精進地圖的功能，28日在官方部落格上公布最新兩項功能，協助用戶預測大眾運輸工具延遲的時間以及預測車廂擁擠程度，讓用戶能夠更精準判斷是否適合搭乘大眾運輸工具。

大家還記得在搭乘完大眾運輸時，Google會跳詢問是否擁擠的問題嗎？這個小小問題背後就是造就今日地圖新功能的大功臣之一，Google 地圖今日起將陸續在iOS和Android版推出包含火車、捷運，公車車廂上擁擠程度的通知，透過 2018年10月至2019年6月尖峰時間6:00到10:00用戶所回報的資訊作為依據，將於全球200多個城市推出。

此外，還有一項新的延遲預測，比起火車、捷運沒有軌道系統的公車，在尖峰時間更容易受到塞車影響而讓路線預估時間造成更大的誤差，為了解決這項痛點，Google透過機器學習建立 AI 模型，預測全球數百個城市的公車延誤情況。

根據Google AI部落格的分析文章，即使在一個小區域內，模型也需要在不同的街道上將車速預測轉換為不同的公車速度，因此，在訓練此模型時，團隊也考慮公車路線的詳細資訊，行程位置和時間等等，還得根據不同社區和城市的獨特性，模型學習嵌入當地時間和星期，當與位置相結合時，得到局部不同的變化，如尖峰時段公車站人群，只靠汽車車流數據是觀察不到的。Google 讓 AI 學習更多複雜的交通與路況資訊，完成更精準的預測。

現在用戶可以查看公車是否會延誤、延誤多久時間，並根據用戶的路線給予即時交通狀況更準確的預估時間。甚至還可以看到地圖上的延誤的確切位置，讓依賴大眾運輸的民眾也能有更精準的路況資訊。

若是在大熱天發現公車非常擁擠，甚至有延誤情況時，可以先想想是否要多走幾步路改搭乘其他大眾運輸工具，或是多花一些錢直接搭乘計程車。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》