觀點／強調線上融合線下的LINE，如何藉由OMO策略、Mini Apps強化使用體驗？

今年在LINE Conference 2019年度大會上， LINE執行長暨總裁出澤剛、LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩均強調今年將以「OMO」策略發展，藉由LINE作為媒介整合線上與線下服務，並且讓使用者更能在LINE服務中完成全天候的使用需求，進而實現「Life on LINE」的發展目標。

LINE希望眾人可以在LINE服務中完成日常生活所需 分享 facebook

從生活資訊入口，到整合線上、線下商機

從很早之前，LINE就已經將自身服務定調為「生活入口」，亦即不再僅是提供使用者作為溝通工具，而是提供各類服務與資訊內容的「平台」，而LINE在近幾年的發展中也持續加入諸多功能，希望能持續增加使用黏著，不僅藉由LINE Today、LINE SHOPPING在內服務吸引使用者長時間觀看目光，同時也藉由LINE Pay等便利服務增加app本身使用率。

在LINE的發展方向中，更包含從線上結合線下的市場策略，近年在年度大會一開始更拋出「OMO (Online Merges with Offline，線上融合線下)」想法，期望藉由LINE服務平台讓線上及線下發展隔閡可以變得更小，甚至消失。

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對於LINE的想法，所謂的「OMO」市場策略，不僅希望藉由LINE平台服務協助線上走到線下，或是讓線下可結合線上資源發展，更期望能讓兩端發展可以發揮相輔相成作用，進而創造更大價值。

因此，即便過去便有不少市場策略著眼線上、線下資源整合，此次提出的「OMO」市場策略，更期望能帶動更明顯的成長動能。

Mini Apps簡化店家銜接行動服務門檻

而相較此次諸多更新項目，LINE此次提出的Mini Apps，可以依附在官方帳號 (Official Account)底下運作，藉由HTML5或其他程式框架輕易打造各類簡單應用服務，例如建立隨時可在LINE服務開啟的虛擬會員卡、點數卡，或是優惠券，同時也能串接LINE Pay等服務，讓實體店家可以藉由LINE服務平台更快銜接線上，以及線下的消費商機。

Mini Apps是LINE今年計畫用於縮減線上、線下隔閡的武器，但也僅只是「OMO」策略的第一步 分享 facebook

其實類似的概念，先前在官方帳號中提供的聊天機器人 (Chat Bot)，其實也能視為Mini Apps的一環，同時也能讓沒有太多技術背景、設計經驗的店家也能藉由LINE提供資源快速建立各類應用服務，進而可以將線上、線下銷售模式整合在一起。

依照LINE的規劃，消費者可能透過LINE SHOPPING光顧特定店鋪時，也可以看見店鋪在實體店面舉辦促銷活動，而實際在實體店面消費時，也能藉由店鋪在LINE官方帳號所提供優惠給予折扣，並且透過LINE Pay完成消費，如此一來即可順利串接線上與線下的消費模式，進而以LINE服務打破中間隔閡。

不過，依照LINE行銷長舛田淳說明，目前尚未特別規範限制LINE Mini Apps的應用模式，現階段僅規劃秋季先在日本地區進行試營運，預計在2020年春季正式上線，預期會在此階段過程進一步觀察是否需要作調整。

右為LINE執行長出澤剛，左為行銷長舛田淳 分享 facebook

但以LINE的立場來看的話，若是要藉由LINE服務銜接線上與線下業務的話，必然會必須以LINE服務導入為優先，從LINE台灣總經理陳立人的說明來看，如果要在LINE服務內串接第三方app應用功能，並且需要使用付款功能的話，就必須以採用LINE Pay為主的付費方式，意味即便第三方app原先就已經接入其他支付方式，在LINE服務框架內就必須，或是只能使用LINE Pay。

至於未來Mini Apps是否也會有此類限制，比方必須以使用LINE服務功能為優先，或是不能建立與LINE服務相同或相似功能，可能還是要看Mini Apps接下來在日本市場推行情況。而未來是否也能將Mini Apps應用模式帶到其他市場，依照LINE的服務發展立場而言，理論上確實會這麼做，但主要還是會看此類應用實際反應，因此是否會擴展到其他市場，或是預計何時進入其他市場，都還是要看接下來在日本市場測試反應。

LINE台灣總經理陳立人表示，確實目前相同的服務內容，在不同地區會以不同形式運作，例如台灣的LINE Today與日本LINE News其實是相同服務，但卻又明顯不同。而未來對於跨地區使用需求是否會有進一步的「整合」，其實也頗值得探討 分享 facebook

不僅連接線上、線下，還要跨區整合

從Mini Apps的應用來看，可以看見LINE希望能更積極將線上與線下商機銜接，而從去年開始投入區塊鏈應用，同時也宣布成立LINE Bank投入更多線上金融業務，進而擴展LINE Pay支付服務應用範圍，到今年宣布與Visa結盟合作，讓使用者能直接在LINE Pay申辦虛擬信用卡，同時也能實現跨區消費使用模式，更進一步打破跨區消費的隔閡。

藉由與Visa的合作，讓使用者能在LINE Pay服務內申請虛擬信用卡，藉此實現跨境消費，而不會受限於綁定在地發行信用卡無法跨境消費問題 分享 facebook

雖然過往可以藉由現金、信用卡等方式，讓使用者能順利在海外消費，但難免會面臨現金不方便攜帶、是否接受信用卡消費，或是信用卡盜刷問題，因此LINE希望藉由LINE Pay進一步實現無現金、快速簡單完成付款的使用體驗，甚至可以配合網路創造更多消費應用模式，例如讓使用者可以享有更多優惠，進而刺激消費意願，而在店家方面也能藉由會員卡、消費記錄累積顧客資料，藉此更容易擬定銷售模式。

因此，LINE不僅希望讓在地使用者能更容易藉由LINE Pay消費，更希望簡化海外地區使用者跨區消費隔閡。

舉例來說，過往台灣使用者在日本地區消費，通常是藉由現金或信用卡，但是當新款iPhone支援模擬日本Suica卡，並且能藉由Apple Pay隨時加值情況下，對於使用者而言就更容易在日本境內支援使用Suica卡交易的地點消費，同時也能減緩使用者擔心當地現金不足，或是信用卡必須經常取出情況。

回到LINE Pay應用場景，從LINE宣布與Visa建立合作關係，進而解決LINE Pay跨境交易問題，意味使用者可以在支援LINE Pay服務地點無縫消費，甚至可以藉由LINE服務取得更多優惠，對於使用者、店家，以及LINE本身都能獲益。

以LINE Pay服務為媒介，LINE將以此布局更多金融相關服務，其中接下來準備在台灣市場推行的LINE Bank虛擬網銀業務，同樣也與LINE Pay有緊密關連，因此才會積極布局LINE Pay應用模式 分享 facebook

不過，跨區整合並非僅需解決支付問題，更多情況還包含相同服務在不同地點是否依然適用，或是相同服務是否能開放跨區用戶使用，或許對於未來LINE發展也會成為全新考驗。

依照目前LINE在各地區市場採取在地深入發展情況，即便是相同服務也有可能呈現不同使用模式，例如同樣是LINE Travel服務項目，台灣地區推行版本與日本地區就有明顯不同，同時使用模式也不盡相同，因此當面臨日本用戶來到台灣旅行時候，是否能使用台灣地區提供的LINE SPOT服務查詢在地景點資訊，可能也是未來LINE發展考量項目。

追逐在微信的腳步上？

從此次年度大會發表項目，其實可以看見LINE在不少服務發展有著微信應用設計的「影子」，縱使LINE方面並未正面回應此類問題，同時也避免與微信服務比較，但確實不少服務應用項目與微信相似，例如此次提出的Mini Apps，實際上就跟微信小程序應用模式相仿，而LINE Pay的應用模式也與微信支付提供類似使用體驗。

當然，兩個服務平台之間依然會有些發展上的差異，例如對外合作模式、實際應用場景，對於使用者而言自然可以選擇適合自己使用服務。

以目前微信發展布局，主要還是針對中國境內市場應用情境居多，即便是在海外市場也是針對中國用戶消費使用需求為主，而LINE發展則是針對各地區市場在地化深入經營之餘，更計畫整合跨區消費等應用體驗，讓用戶不僅在本地市場可以善用LINE服務，更可在LINE海外推行靈活使用。

依然回歸到平台經濟規模

依照LINE的期望，希望使用者能在LINE服務內完成所有日常生活使用需求，因此除了基本的通訊溝通使用模式，開始也加入更多與日常生活相關內容，以及可銜接線上、線下的支付應用功能，甚至向外延伸更多生活應用。

為了讓更多服務可以彼此串接，LINE在原本的通訊溝通基礎上，更以本身Clova在內人工智慧技術進行垂直整合，甚至也計畫藉由LINE Brian計畫讓更多第三方app、服務可以直接使用LINE技術資源，藉此快速打造更多應用服務。

Clova在內人工智慧技術，目前已經成為LINE在聊天溝通應用之外，同樣用於垂直整合的重要發展項目 分享 facebook

但所有的應用服務，依然會建立在LINE本身平台內，即便不同app可能會為了考量檔案容量或執行效率，甚至因應各地市場需求以獨立形式運作，例如LINE Games便因為各個遊戲執行效率需求拆分，而日本地區的LINE Pay也以獨立app形式使用。

不過，整體發展依然會建構在LINE整個服務平台內，以LINE的想法依然希望能以單一app形式提供所有日常使用需求，並且對外串接更多發展機會。

雖然並非與Google Android或蘋果iOS平台競爭，反而希望藉由這些平台連結更多使用者，進而透過自身服務連結更多市場應用模式，進而讓市場發展效益最大化，這才是LINE期望目標，因此仍維持與Google、蘋果，甚至微軟之間業者合作關係。

從目前開始佈局更多人工智慧應用，LINE不僅在自身平台內串接更多內容服務，對外更串接包含智慧喇叭、連網電視，乃至於車載系統，而藉由DUET計畫更將人工智慧技術擴展到更多商機應用，更顯示LINE將有更大擴展野心，不僅持續將自身平台使用規模擴大，更進一步藉由不同作業系統平台擴展發展範圍，更在更多硬體，乃至於真實應用場景讓服務貼近使用需求，進而讓平台效益最大化。

DUET計畫雖然是針對店家所打造電話代接應用功能，同時現階段也僅能對應簡單訂位互動答覆，但未來預期將會進一步打造不同應用模式 分享 facebook

LINE Brain計畫則是計畫對外提供LINE旗下人工智慧技術資源，但未來會如何提供、是否僅侷限應用在LINE服務平台內，目前LINE方面都還在規劃、討論階段 分享 facebook

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