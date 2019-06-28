LINE持續擴展人工智慧應用 將Clova技術整合到更多平台、服務

介紹「DUET」計畫，以及LINE Search與LINE Score應用，LINE也持續強調未來發展將持續著重人工智慧應用，並且將Clova數位助理服務技術應用到更廣泛領域。

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例如此次宣布與Richmont Hotel，以及Bridge Motion Tomorrow飯店服務供應商合作部分，便計畫在飯店客房內提供Clova裝置，讓住房客人可以直接透過聲控方式詢問鄰近便利商店，或是操作房內電視、空調等設備。

而先前針對Gatebox提供Clova數位助理服務，讓虛擬角色Azuma Hikari可在浮空投影下呈現，並且藉由Clova數位助理功能進行自然口語互動，並且回答使用者提問內容，LINE接下來也將提出Gatebox商務夥伴計畫，讓企業端可藉由Gatebox打造專屬客服系統。

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對於去年宣布與TOYOTA合作整合Clova數位助理服務，此次更在年度大會上宣布將在今年9月推出LINE CarNavi服務，將可配合TOYOTA車輛運作，同時也能藉由聲控方式使用Clova數位助理服務，藉此查詢天氣、播放音樂，或是收發LINE訊息內容。

LINE CarNavi服務將能以獨立形式使用，或是配合車載系統連接使用，預計在今年9月上線，但一樣僅先在日本市場推行，並且將以免費形式提供。

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至於接下來預計推廣的LINE BRAIN計畫，則是預計從今年7月起對外銷售人工智慧聊天機器人技術LINE BRAIN Chatbot、光學文字辨識技術LINE BRAIN OCR，以及語音辨識技術LINE BRAIN Speech to Text等技術與服務，同時也將推行之如「DUET」計畫的人工智慧技術應用。

在更多人工智慧技術應用發展方面，LINE則是宣布將與美國商用VoIP技術供應商Dialpad合作，未來將強化LINE BRAIN計畫中的語音辨識技術發展，而與SKY Perfect JSAT Corporation、伊藤忠商事合作中，則是計畫將Clova數位助理服務與電視整合，讓使用者能直接透過聲控方式操作電視，並且藉由電視獲取更多所需資訊。

另外，在藉由人工智慧技術整合推動的行銷資源部分，目前LINE已經開始在旗下服務透過Smart Channel形式，於聊天室上方提供顯示天氣、新聞、重要災害、廣告推播等資訊，未來也將加入影片播放內容，其中便是藉由學習使用者操作互動行為，判斷在合適時間顯示符合使用者需求的內容，預計在今年秋季正式上線運作，目前則處於測試階段。

其他應用人工智慧技術的項目，還包含可依興趣、生活區域和生活模式等條件遞送個人化廣告的LINE Flyer服務，而基於現有LINE Ads Platform成效型原生廣告平台，LINE也將進一步針對發行商推出LINE成效型原生廣告聯播網服務，讓外部單位可利用LINE目前在其相關服務推播廣告所使用的用戶行為數據，藉此建構外部聯播廣告投放參考依據，讓使用者無論是否處於LINE相關服務，均可接收有價值的資訊，進而達成更有效的行銷目的。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》