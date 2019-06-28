LINE新服務強化線上線下虛實整合 目標成為日常生活重點使用工具

針對LINE目前推行服務，在此次年度大會上也針對線下、線上虛實整合發展作了更新，其中包含在日本地區推行的LINE Travel、LINE Delima與LINE SHOPPING都做了進一步的使用延伸。同時，LINE也宣布針對服務整合推行可搜尋所有內容的綜合搜尋服務LINE Search，以及一對一諮詢平台LINE ASK me與景點評比服務LINE STEP。

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此次針對日本推行的LINE Travel，作為服務體驗延伸所提供的遊覽NOW (おでかけNOW)，基本上就是讓使用日本版LINE Travel服務的使用者，能在使用過程中針對旅遊所在地搜尋鄰近餐廳、活動或休閒娛樂項目，並且預先完成訂位，其中將與「Ozmall」、「Ikyu.com restaurant」，以及休閒活動預訂網站「Asoview」或「Walker plus」等合作，讓使用者能更完善規劃旅程。

不過，此部份在台灣則會以全新LINE Spot服務取代，同時實際操作使用模式也會有所不同，最主要是因應不同市場用戶使用習慣差異，因此採取不同服務使用策略。

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針對目前在日本市場穩定成長的LINE SHOPPING服務，目前則是藉由可串接線下購物的LINE Points回饋，並且能快速銜接線下購物消費的SHOPPING GO服務，讓使用者能透過地圖定位找到與LINE SHOPPING合作的實體店面。

不僅能藉由SHOPPING GO串連數位會員卡，同時能快速以LINE Pay完成支付，進而在去年第四季與今年第一季讓LINE SHOPPING的季度交易量翻倍成長。

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而配合先前已經在日本推行的餐飲外送服務LINE Delima (LINEデリマ)，LINE則是配合越來越多選擇自行外帶的使用需求推出全新LINE Pockeo (LINEポケオ)服務，從今年4月18日開始與ガスト、バーミヤン、ジョナサン在內家庭式餐廳合作，後來也加入松屋、松のや・松乃家・チキン亭合作。

在此次年度大會宣布LINE Pockeo正式上線後，LINE也宣布向非連鎖及中小型商家提供申請加入外帶系統「LINE Pockeo for biz」，藉此吸引更多店家可藉由LINE服務增加更多餐飲銷售機會。

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針對接下來預計推行服務，LINE也說明預計在今年7月提供可一次針對所有服務內容進行搜尋的LINE Search，其中包含聊天室、官方帳號、LINE NEWS、LINE Manga、LINE MUSIC在內服務內容，同時也能藉由不同分類檢視搜尋結果，並且可將搜尋結果快速轉貼給他人觀看。

同樣預計在今年7月推出可搜尋、評比餐廳與休閒景點的LINE STEP，未來也可能藉由串接LINE Search服務，讓使用者可在搜尋餐廳或店家之後，接續完成預約訂位。

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另外，藉由整合LINE服務資源打造一對一諮詢平台LINE ASK me，則可讓使用者透過LINE預約使用各領域專業諮詢，其中Talk Fortune占卜諮詢服務將與超過上千位的各類型占卜師、算命師合作，另外也包含醫療保健與法律諮詢相關服務，未來更計畫加入更多專業領域諮詢服務。

未來LINE將持續讓服務可以對應使用者各類日常生活必須事項，並且成為日常生活中重要使用工具。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》