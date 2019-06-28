LINE Pay支援跨域交易、與星巴克合作 成為無現金交易重要發展平台

在此次LINE年度大會上，LINE進一步說明先前與Visa合作模式，預計藉由在LINE服務內直接可發行虛擬Visa信用卡，藉此擴展LINE Pay服務，同時也將使LINE Pay成為便利的跨境支付交易工具。

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LINE Pay在日本、台灣與泰國地區已經累積超過4800萬名活躍用戶，同時在台灣地區更成為最多人使用的行動支付服務，過去一年以來的用戶人數從290萬成長至630萬，滲透率達30%，同時知名度也提高至83%，而在泰國地區也從原本310萬用戶人數增加至600萬人，並且跟台灣一樣也能藉由LINE Pay掃碼方式搭乘大眾運輸工具。

目前LINE Pay在日本地區用戶人數則已經成長至3600萬人，同時在不少地區店家也已經開始接受使用LINE Pay服務支付。同時，去年年底宣布與日本星巴克合作，並且從今年4月起推行的虛擬星巴克會員卡，不僅可在LINE服務內直接發卡，並且可讓使用者加入星巴克點數累積服務，藉此讓日本星巴克會員人數增加100萬人。

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同時先前宣布與Visa合作部分，則是確認將可讓使用者直接在LINE服務內申辦虛擬信用卡，並且可享第一年免年費、LINE Pay點數回饋高達3%等優惠，同時也會提供信用卡卡號等資訊，讓使用者也能用於其他線上消費使用。

而配合接下來的2020年東京奧運賽事，Visa更計畫與LINE合作推行限量發行張數的2020年東京奧運紀念虛擬信用卡，其中將以特殊的紅色卡面為設計。

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另外，如同先前說明與merpay合作，藉此擴展支援LINE Pay消費的服務地點，接下來也會整合與NTT Docomo旗下d Payment支付服務，藉此讓行動支付聯盟 (Mobile Payment Alliance,MoPA)得以在日本推動無現金交易發展模式。

藉由LINE Pay全球聯盟計畫，LINE Pay也已經與韓國PAYCO支付服務組成商業聯盟，進而擴展LINE Pay服務可使用交易範圍，而在與韓國NAVER Pay合作之下，同樣也能讓NAVER Pay可在支援LINE Pay付款店家內進行交易。

LINE Pay接下來將會持續擴展全球發展策略，預計將LINE Pay打造成全亞洲最大的行動支付平台，並且與歐洲較多人使用的Google Pay，以及美國境內較多人使用的Apple Pay抗衡。在持續擴展LINE Pay之下，LINE預期也更容易推動其LINE Bank線上金融服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》