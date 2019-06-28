LINE News加入雜誌、電視頻道合作內容 以素人短影片「Vision」吸引目光

針對LINE服務平台的內容擴展部分，LINE在此次年度大會上以目前在日本地區擁有每月答6500萬活躍使用人數的LINE News (亦即台灣地區的LINE Today)為例，說明未來將會進一步加入雜誌與電視新聞內容，甚至也會藉由全新「Vision」服務增加更多素人創作的短影片內容，藉此增加更多觀看目光。

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依照LINE說明，LIN E News在今年5月於日本地區累積創下100億次的頁面瀏覽次數，並且累積超過900家媒體合作，每天累積收錄超過7000則內容，預計成為日本境內最大內容整合平台。

而為了吸引更多觀看目光，LINE News將會與更多內容出版商合作，其中將會加入女性時尚雜誌《CanCam》等內容合作，另外也會與東京電視台合作重點新聞內容，其中將會維持以直向閱讀形式，並且讓使用者以上下滑動的直覺形式閱讀，同時系統也會透過即時通知讓使用者知曉當前正在播放節目重點，即可讓使用者更快透過LINE服務觀看重點內容。

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此項服務預計會在今年夏季於日本地區推行，台灣地區尚未有進一步調整計畫。

至於此次揭曉的「Vision」服務，則是已經在6月26日於日本LINE News服務上線，將開放素人創作者上傳投稿，預期透過短影片內容吸引更多目光，目前包含小山薫堂、佐藤雅彦，以及中村勇吾等日本重量級創作者，以及相關團隊都已經參與提供內容，預期未來將會持續吸引更多素人投稿參與。

LINE之所以會將短影片整合在LINE News服務內，最主要也是希望透過素人創作內容吸引更多觀看，某種程度上預期也是受到TikTok在內短影片服務影響，希望藉由素人創作影響力，帶動更多內容觀看成長。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》