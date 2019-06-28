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長榮罷工第9天 工會宣布：護照數量破2300本

LINE也終於加入線上直播訂閱、整合電商應用功能 LINE Misic加入免費體驗版本

2019-06-28 10:00楊又肇

除了在LINE News加入「Vision」素人短影片創作內容，LINE在此次年度大會也針對旗下內容娛樂服務宣布不少更新，其中包含整合線上直播，並且加入結合直播的電商服務，同時也宣布推出按月訂閱使用的LINE貼圖超值方案，而針對LINE Music部分也宣布推出結合人工智慧精準推薦，並且新增音樂MV播放功能，甚至希望藉由ONE PLAY免費體驗服務，讓更多人可藉此加入LINE Music使用行列。

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相比過往必須個別花費金額購買的貼圖內容，LINE此次宣布推出按月計費訂閱使用的LINE貼圖超值方案，將可藉由每月240日圓 (約新台幣80元左右)價格，即可任意使用總值累積達3億8000萬日圓、由超過300萬名創作者提供的LINE貼圖內容。

由於採用訂閱吃到飽使用方案，加上每月支付額度並不算高，因此更能吸引使用者付費訂閱，並且增加各個貼圖使用比例。至於LINE將如何與創作者拆分利潤，雖然LINE方面並未具體說明，但預期採用按使用比例拆分模式，貼圖被更多人使用的情況將能獲得更高分潤，一如付費訂閱的串流影音服務，同樣也會依照內容使用比例計算分潤。

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對於LINE而言，將貼圖採用按月訂閱使用模式，不僅可以確保一定收入進帳，同時也能吸引更多人踴躍使用貼圖，進而讓更多原本需要花錢購買的貼圖增加使用意願，對於創作者來說，則是可以讓自己創作內容被更多人使用，同時也能藉此獲得分潤收益。

不過，此項服務目前僅會在日本市場推行，台灣等海外地區則尚未有推行計畫。

而基於先前在聊天介面中的直播技術與OpenChat技術應用，LINE此次也宣布開啟旗下直播服務－LINE LIVE，讓創作者、表演者可以在此服務建立個人粉絲頁面，甚至可藉由Premium頻道功能以收取月費方式訂閱觀看，預期可讓明星、人氣網紅以此建立專屬粉絲頻道，並且透過付費方式觀看粉絲專屬內容。

至於依照LINE平台服務規範，同時也能避免情色、暴力等不符合規定內容透過此服務擴散，避免服務本質走樣。

另外，或許是基於先前不少搭上直播風潮帶動的電商整合趨勢，LINE此次也宣布藉由直播進行的LIVE Commerce服務將會在2020年上線，讓賣家可以透過直播方式與更多LINE使用者即時互動，並且透過直播方式介紹商品特色。

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針對目前已經在日本地區推行，同時也確定進入台灣市場的LINE Music服務，LINE表示目前此項服務在日本已經累積下載超過3200萬次，並且收錄超過5400萬首歌曲，每月活躍用戶人數則超過1100萬人，在此次更新則分別加入以人工智慧達成更精準推薦效果，並且可藉由圖文辨識技術室讀取第三方app播放清單方式，進而了解使用者更真實的聆聽習慣，進而可在LINE Music提供更精準的音樂推薦內容。

另一方面，LINE Music也將加入播放音樂MV功能，讓使用者能在LINE Music獲得更完整音樂內容使用體驗。其他部分，則包含重新調整、包含黑暗模式的全新操作介面，以及透過混搭不同歌曲的Mixtape，以及依照播放風格的DJ播放選項，另外也包含整合聽聲找歌的聲音識別比對應用模式。

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為了吸引更多人使用，LINE Music也將推出全新名為ONE PLAY免費體驗功能，當使用者完成註冊之後，即可在24小時內播放任何歌曲，但每首歌曲僅限在單日內完整聆聽一次，否則就要在等隔天才能再次播放。

比起其他競爭對手是採一段時間內免費使用，或是以有廣告安插、僅限制播放特定內容方式提供體驗，LINE Music預期藉由ONE PLAY吸引更多人加入LINE Music服務，並且能以此讓更多藉由體驗滿意而加入付費使用。

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除此之外，LINE也透露先前與任天堂合作的手機遊戲《瑪利歐醫生 世界》即將推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE貼圖

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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