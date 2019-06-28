LINE新增OpenChat社群聯繫服務，讓使用者更容易加入不同討論串

針對目前使用LINE建立不同群組交流的需求越來越大，LINE在此次LINE年度大會上宣布推出名為OpenChat的功能，讓使用者能依照需求在加入不同群組中以個別名稱加入交流，而OpenChat也能對應不同聊天主題、形式進行管理。

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這樣的使用需求，最常出現在諸如老師針對幼稚園或小學家長建立聯繫群組時，往往難以分辨不同LINE帳號各自代表著誰，使得家長們可能必須將個人使用名稱更改為「某某某的爸爸」，或是「某某某的媽媽」，但如此一來也可能造成使用者在其他藉由LINE聯繫時，可能會因為名稱更改顯得尷尬。

因此OpenChat的設計，便是針對不同群組提供可自定個別使用名稱的便利性，使用者可以保有原本LINE使用名稱，在加入家長聯繫群組時候可以將自己標示為「某某某的父母」，而針對個人興趣的聊天群組則可使用其他識別名稱。

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而針對不同使用模式，OpenChat也能提供不同加入與管理方式，例如必須獲得群組管理者批准才能加入，或是輸入特定代碼才能加入，藉此對應個別聊天群組使用需求。

OpenChat功能預計在今年夏季推出，但初期僅先針對日本地區推行使用，暫時還沒有計畫推廣到其他市場。

LINE認為，藉由OpenChat的使用設計，將能讓使用者更容易加入不同主題互動群組，並且從中找到更多適合個人的資訊內容，同時也能讓更多人願意透過LINE平台聯繫互動。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》