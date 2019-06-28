LINE Score個人評價積分正式上線 個人小額信貸、股票投資預計推出

針對去年宣布與瑞穗銀行、東方公司 (Orient)合作，透過投資由LINE Financial全額出資成立的子公司LINE Credit，並且因應提供個人無擔保借貸服務所提出的個人評價機制LINE Score，在此次LINE年度大會宣布正式在日本地區啟用，預計在今年夏季於日本市場推出LINE Pocket Money小額借貸服務，而與野村證券合作的證券交易服務LINE Securities也預計在今年秋季於日本推出。

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依照LINE說明，LINE Score將以人工智慧技術分析使用者在LINE服務中活躍狀態，其中剛開始都會以100分為計算，當使用者在LINE服務中持續使用各項功能，並且完成諸如問券調查、使用特定服務等互動，即可逐一累積個人評分，最高可累積達1000分的評價。

而系統將會依照個人互動模式與評價積分決定推薦什麼樣的內容，另一方面也會藉由LINE Score積分決定個人使用LINE Pocket Money服務時，可以獲得無擔保的借款額度與利率，並且結合行動裝置快速、便利使用特性，讓需要資金週轉的使用者可快速籌資。

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此項服務預計會先在日本境內推行，台灣地區是否會引進此項機制與服務，現階段還無法說明。

另外，由LINE Financial與野村證券合資成立的LINE Securities，則是確定將在今年秋季進駐LINE服務平台，並且可讓使用者透過LINE服務，以最低每股150日圓、最高3000日圓額度投資精選日本百大領導企業股票，透過直覺、簡便的操作介面即可輕易完成股票投資，甚至在平日完間9點以前都能下單交易，藉此讓使用者能以小額形式進行投資理財。

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目前LINE在台灣地區已經宣布與台北富邦銀行、中國信託商業銀行、渣打國際商業銀行與聯邦銀行四間銀行業者合作，並且增加遠傳電信與台灣大哥大擔任策略股東，共同加入純網銀執照申請籌備團隊，並且分別股5%比例。

在各市場，LINE預期藉由籌備、發展銀行業務，期望成為亞洲最大的支付及金融平台。而在以手機作為行動網路平台的背後，LINE則預期同時串接LINE Pay交易平台，以及旗下LINK區塊鏈等FinTech技術，藉此讓LINE可以成為更便利的個人理財工具。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》