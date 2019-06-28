LINE提出「DUET」計畫，讓店家可藉由AI協助接聽顧客來電

如同Google Assistant的Duplex人工智慧技術應用，LINE也宣布推出名為「DUET」的人工智慧技術應用計畫，讓店家可藉由人工智慧協助接聽顧客來電。

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依照LINE的說法，此項技術分別應用人工智慧聊天機器人、語音識別，以及自然語音合成技術，而這些也都是過去LINE推行的數位助理服務Clova對應功能，並且藉由這幾年持續使用、學習累積經驗，形成可依照對話內容判斷實際需求，進而做出合適回應。

同時，所有對話過程也會以文字形式記錄，以利店家後續確認內容，並且作為記錄備存使用。

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目前這些技術，LINE將會整合在LINE Brain發展項目內，並且持續累積影像識別、語音識別、圖文轉換等應用經驗，藉此讓更多服務都能藉由LINE Brain資源發揮人工智慧技術應用成效。

現階段「DUET」計畫僅能對應協助店家在人手不足時候幫忙接聽來電，並且處理預約訂位等特定事宜，若要對應處理更多來電內容應對需求的話，勢必要進行更多資料學習。

不過，LINE目前尚未透露預計何時讓「DUET」計畫落實應用在現有服務內。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》