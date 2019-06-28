對抗微信小程序 LINE Mini app呼應線上融合線下發展模式

在今年舉辦的LINE年度大會中，LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩重申代表創新的「WOW」企業精神，同時也強調LINE已經不再只是過去以提供通訊為主的服務，而是成為人們日常生活「平台」，並且將今年主軸放在「Life on LINE」，並且期望藉由「OMO (Online Merges with Offline，線上融合線下)」方式，打破傳統線上服務與線下服務的分界，而首波推行目標，便是LINE Mini app的設計與應用。

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LINE Mini app的概念，其實就像是存在LINE服務平台上的微服務 (micro service)，讓使用者可以更容易直接在LINE服務平台內完成所有需求，而無需在手機額外下載安裝其他app，形式上就有點類似微信小程序 (WeChat Mini Apps)。

開發者可以藉由簡單的HTML5、C++等編碼方式打造服務，並且配合LINE官方帳號推行應用服務，結合LINE既有廣泛使用人數，以及使用黏著率，即可讓LINE Mini app能有更廣泛應用。

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例如店家可以藉由LINE Mini app打造專屬會員卡、集點卡或優惠券，或是可讓使用者線上預約訂位、事先點餐等服務，甚至也可以串接LINE Pay等服務項目，讓使用者能輕易以手機完成支付，而配合原本LINE官方帳號也能進一步向廣大的LINE用戶族群宣傳新促銷內容，甚至將線下服務與線上使用模式串接。

對於使用者而言，則可藉由LINE服務完成所有需求，同時無需將個人資料散落在各個app，同時也能減少手機內安裝平常甚少使用app的困擾。

LINE Mini app預計先在今年秋季於日本地區進行試營運，預計在2020年春季正式上線。

LINE Mini app只是「OMO」發展第一步

而推行LINE Mini app，只是LINE進行「OMO」發展的第一步，接下來也會透過更多服務整合，讓使用者能更願意黏著在LINE服務內，並且藉由人工智慧、去年揭曉的LINE Score個人評價機制推薦合適內容、優惠與服務項目，使LINE服務可以成為提供更符合個人使用需求的平台。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》