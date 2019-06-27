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LINE個人化訊息推播上線 4種內容置頂輕鬆看

2019-06-27 09:14中央社 台北27日電

通訊軟體LINE正式推出個人化訊息推播（Smart Channel）功能，即日起會顯示在所有台灣用戶的LINE聊天室列表上方，目前規劃的4種個人化內容包含新聞推薦、天氣、星座、貼圖。

Smart Channel版本要求為LINE iOS版本8.16.0以上、LINE Android版本9.4.0以上。電腦版目前不支援Smart Channel。

LINE在官方部落格發文說明，以前在聊天室列表上方位置100%都是投放廣告，現在廣告的比例將減少，會輪流推播多樣的內容，讓這個區塊能更實用。

舉例來說，推播的「新聞推薦」會顯示用戶可能有興趣的新聞，「天氣」會顯示用戶所在地的氣象，「星座」資訊是關於用戶的每日星座運勢，「貼圖」資訊則向用戶推薦專屬貼圖與表情貼。

如果發現Smart Channel推播的星座運勢不是自己的星座，可以到LINE的「個人檔案設定」中，設定自己的生日。如果Smart Channel顯示的天氣不是自己所在地的位置，可以到LINE TODAY中的「今日頭條」，在天氣旁邊的小符號點一下，就會校正位置為「目前所在地」。

LINE表示，Smart Channel是透過大數據技術，讓系統認識用戶的偏好，系統再到各種內容中，挑選用戶可能有興趣看到的內容。如果目前推播的內容還沒有100%符合用戶的喜好，是因為系統的機器學習需要一點時間來訓練。

如果不希望針對個人偏好來顯示內容，也可以關閉。用戶可以直接點選Smart Channel顯示橫幅旁邊的的3顆小點點，或到LINE的設定中確認。

LINE正式推出個人化訊息推播。 圖擷自LINE台灣官方BLOG
LINE正式推出個人化訊息推播。 圖擷自LINE台灣官方BLOG
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