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iOS 13首個公測版更新 搶先體驗這12個必知的全新變化！

2019-06-26 17:45T客邦

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經過數周等待，蘋果終於向用戶推送了 iOS 13 和 iPadOS 13 的首個公測版更新，而今天發佈的公測版對應的便是上周為開發者發佈的 Developer Beta 2 ，簡單來說，現在非蘋果開發者也可以有機會提前體驗蘋果行動裝置中的最新一代作業系統了！

iOS 13 和 iPadOS 13 預計將在今年 9 月份正式發佈，於此之前，如果想要搶先加入蘋果 Beta 版軟體計畫，使用者不免可以安裝測試版來體驗玩玩，不過在更新前需要特別注意， Beta 版軟體存在著一些 Bug、高耗電和不穩定因素，下載測試版需要自行承擔風險，建議使用者使用備用機或非主力設備來安裝測試，並且在更新前一定要透過 iTunes 「備份重要資料」。

備份完成後，接下來下載公測版 iOS13 教學可參考這篇，由於今年蘋果將 iPadOS 從 iOS 中獨立出來，因此 iPhone 和 iPad 的更新也是分開的，首先開啟 iOS 設備（iPhone 或者 iPad）的 Safari 流覽器，並前往 beta.apple.com 網站，按提示下載並安裝 iOS 13 或者 iPadOS 13 的描述檔，最後重新開機後依據路徑到「設定」、「一般」、「軟體更新」內，便可看見 iOS 13 Developer beta 2 訊息，點擊「下載並安裝」即可進行軟體更新。(如果不想冒險的讀者，也可以觀看下文筆者對 iOS 13 Beta 2 體驗後的整理。)

iOS 13為用戶帶來大量新功能和新變化，比如期待已久的深色模式，讓操作介面的背景變成黑色，可以改善續航、提高對強光敏感者的可視性，以及讓用戶在光線不足的環境下更好的使用設備，目前已知這個黑暗模式可以在內建的照片、備忘錄、日曆、音樂、訊息等 App 中套用。

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人像拍攝模式加入全新「高調單色光」，最主要是強調黑白風格照片，另可透過更改人像照明控制中的光線強度，來為人像模式照片添加漂亮的單色效果。(由於筆者是使用備用機 iPhone 6s 來升級 iOS13 Beta 2 測試版，因此手機本身無人像模式功能，僅能以 Apple 官方圖示意。)

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重新設計的照片編輯，新版的照片編輯工具可讓使用者藉由內建的編輯器自由控制圖片參數，像是曝光、對比、亮部、陰影和飽和度等，以更簡單的方式微調照片。

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全新設計的照片標籤，在照片 App 中的第一個「照片」分頁裡，設計了依照每日、每月、每年和所有照片的最佳時刻視圖。

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最新的 QuickPath 打字功能，日後使用者輸入英文字時，可以從第一個字母滑動到下一個字母依序鍵入。

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未來 iOS 13 還將新增手寫鍵盤高度調節功能，可以將手寫鍵盤面板向上拉動，獲得更寬大的手寫範圍。

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iOS 13 Beta 2 也加入了更加人性化的音量調節介面，單擊實體音量鍵後，即可叫出音量操控軸，上下滑動螢幕即可調整音量大小聲。

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在 iOS 13 Beta 2 中可看到已加入一系列 Memoji Stickers 個性化表情貼圖，更新增了三個新的老鼠、章魚和乳牛 Animoji 角色。

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▲ 在音樂交流上，未來 iOS 13 可支援兩部 AirPods 耳機共享音樂，將兩套 AirPods 配對在同一部 iPhone 上，與朋友一起欣賞同一首歌或電影。

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全新的提醒事項應用程式，在新版的 Reminders App 介面中可以更輕鬆且直觀的瀏覽，同時優化智慧列表功能，像是自動按時間標記與分類，並整合快速工具欄，將時間、日期、位置、標記、照片和掃描的文件檔添加到提醒中，另也能直接用 Siri 語音創建提醒。

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除此之外，iOS 13 有一項新功能是透過「Apple 登錄」，強調便利與隱私保護的功能，之後在 iOS 13 系統中，使用者可以直接輕點 Apple ID 登錄各種 App 和網站，然後透過 Face ID 或觸控 ID 快速確認身分進行登錄即可，不必再受限於使用 Email 信箱登錄，更無需填寫各類表單或創建新密碼，不過在 Beta 2 版本中尚未提供此功能。

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另一個升級是 CarPlay 的新型多功能儀表板，未來能讓車主在同一個視窗中查看地圖、條列目的地指南和控制汽車中的多媒體播放。

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《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
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