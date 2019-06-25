親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

韓國瑜展現選總統企圖心 直言這些困難需要中央支援

Siri辱華翻譯？「華為牛逼」變「Huawei，you X」

2019-06-25 21:01世界日報 中國新聞組／北京25日電

有蘋果用戶發現，「華為牛逼」被Siri翻譯成「Huawei，you bitch」...
有蘋果用戶發現，「華為牛逼」被Siri翻譯成「Huawei，you bitch」。（視頻截圖）
分享

蘋果智慧語音助手Siri被曝疑似出現辱華的翻譯。有蘋果用戶發現，當向Siri提問「華為牛逼用英語怎麼說」，Siri將其翻譯成「Huawei，you bitch」，當主語換成小米時，也被翻譯成「Mimi is a bitch」。而當主語換成蘋果時，就能正確翻成「Apple is so awesome」。

觀察者網報導，Siri爆出「侮辱性翻譯」，中譯英相同語句不同主語時，華為、高通均被「辱罵」，主語換成蘋果則翻譯無誤。另外，網友還測試了三星，Oppo、Vivo等蘋果的競爭對手，結果都是「awesome」。

不過網友也發現Siri連自己的老闆也照罵，就連蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）和蘋果已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）也同樣被「罵」，當提問「喬布斯牛逼用英語怎麼說」時，Siri也將其翻譯成「Jobs，you bitch。」

搜狐網報導，統計數據顯示，中國市場第一季的銷售量，華為高端智慧手機史上首次超過蘋果，占比為48% ，較上一季度提升9個百分點。iPhone占比37%，較上一季度下滑3個百分點。

在這樣的競爭背景下，Siri把「華為牛逼！」翻譯成「Huawei，you bitch！」，已經讓華為粉絲多做聯想，甚至指責「蘋果小家子氣」 、「使陰招、不夠光明磊落」等。

然而研究後發現，Siri其實對華為並沒有什麼惡意，因為當問到「喬布斯牛逼」、「庫克牛逼」時， Siri野都給出不雅詞彙的翻譯，由此可以看出，Siri可能只是單純不知道「牛逼」在中文中的特殊含義，按照字面意思理解為貶義的表達，所以才有了「bitch」的翻譯，某種程度上是一種美式英語的口語表達。

Siri輸入「華為真牛逼」能正確成「Apple is so awesome。（取...
Siri輸入「華為真牛逼」能正確成「Apple is so awesome。（取材自觀察者網）。
分享

Siri華為
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

體驗新作業系統功能 macOS 10.15 Catalina、iOS 13與iPadOS釋出首波公開測試

2019-06-25 08:24

微軟禁止員工使用競品Slack 稱它「安全性不足」

2019-06-24 20:58

效率加分！這10個LINE電腦版的實用功能趕快學起來

2019-06-20 20:57

LINE電腦版新內建計算機！加減乘除一鍵算出答案

2019-06-19 21:33

緊張咬螺絲？PowerPoint新功能 推出AI簡報教練

2019-06-19 20:13

「假中國人」貼圖？ 果然只有日本能超越日本

2019-06-18 22:06

擁200萬用戶中華郵政App 異常故障搶修中

2019-06-18 14:41

操作邏輯太混亂！Google雲端硬碟與相簿7月起不再連動

2019-06-17 19:20

工作表變成災難現場？ Excel儲存格原來有這種操作

2019-06-17 16:33

Adobe研發AI偵測工具 Photoshop後製照片無所遁形

2019-06-17 13:15

Adobe藉機器學習判斷人臉圖像是否被「修飾」 甚至還原面貌

2019-06-17 13:15

此setting非彼設定？店員誤點手機APP曝光小秘密 女友笑到臉全濕

2019-06-17 12:00

Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包下載與安裝教學

2019-06-16 20:30

整合Linux內核相容介面的新版Windows 10開始提供測試

2019-06-16 19:05

臉書新APP 破天荒付費給用戶

2019-06-16 15:02

沒Mac也可以！蘋果推出全新Windows版iCloud服務

2019-06-13 15:50

影／爸媽救星！ 這款APP能讓小孩乖乖做家事存錢

2019-06-12 12:53

Mozilla計畫今年10月推出服務訂閱制的Firefox Premium

2019-06-11 08:22

Google更新Android Q Beta 4 Pixel用戶安裝後大當機

2019-06-09 15:47

蘋果悄悄在審核規範放寬針對「Screen Time 」功能相近app的限制

2019-06-08 10:22

LINE的神秘功能藏在這！ 「保留小視窗」讓你一邊討論一邊下單

2019-06-05 11:30

LINE果粉專屬新功能 聊天室網頁可「保留小視窗」

2019-06-03 22:05

LINE MUSIC即將上線！國際天后李玟強勢回歸 獨家唱給你聽

2019-06-03 17:03

限制再放寬！iPhone 4G網路下載App增至200MB

2019-06-02 19:01

WWDC在即 蘋果前主管爆料淘汰App的秘辛

2019-05-29 22:40

iOS 13新功能升級 WWDC預測亮點一次看

2019-05-29 20:48

果粉買LINE貼圖變貴了！教你避開「蘋果稅」原價到手

2019-05-29 20:07

macOS 10.14.5爆漏洞！略過防禦認證機制執行未辨識的App

2019-05-27 22:50

緊急修正！蘋果上周才更新iOS 今又釋出12.3.1

2019-05-25 20:19

Windows 10更新上線 聚焦4大特點

2019-05-24 19:24

「史上最毒」電腦裝載6大超強病毒 網路喊價近2千萬

2019-05-22 22:00

是不是花太多錢了？這款APP會提醒你

2019-05-21 20:43

KKBOX集團深耕日本 推虛實整合音樂串流服務

2019-05-20 13:19

快學會這幾個Gmail密技！迅速整頓容量爆炸的信箱

2019-05-20 12:55

微軟沒輒了！這次更新包括Windows XP等舊版系統

2019-05-19 19:37

LINE限時動態登場！贈送貼圖功能終於回歸iOS了

2019-05-18 15:10

Google似乎終止可讓Chromebook安裝Windows 10的Campfire發展項目

2019-05-18 13:28

Google在即時語音轉錄文字app加入過濾額外聲音干擾功能

2019-05-18 13:22

iOS 12.3更新 部份機型出現耗電、速度變慢

2019-05-16 19:55
看更多

熱門文章

震撼！北捷FreeWIFI暫停服務 廠商：忍痛退場

2019-06-25 17:24

手機照片邊緣變形有解！新功能竟是Google台灣工程師打造

2019-06-25 08:20

彩色螢幕「小米手環4」來了！台灣7月9日開賣 售價依舊超佛心

2019-06-25 16:06

Mac Pro與IKEA刨絲器87％像 專家揭密到底好用嗎

2019-06-25 15:32

小米CC全新品牌手機，確定將於7月2日正式亮相

2019-06-25 09:09

真正5G第一台 華為Mate 20 X獲中國首張5G進網許可

2019-06-25 16:56

華為在美研發部門 和母公司撇清關係！

2019-06-25 11:39

Win7安息吧！電腦回收公司立「歷代系統墓碑」 膜拜還有開機音效

2019-06-25 21:37

小米手環4正式登台 搭載彩色螢幕與更多健身運動輔助項目

2019-06-25 15:35

蘋果再次開啟諸多工作職缺 將於台灣不同地點啟用新直營店

2019-06-25 08:22

新樹莓派Raspberry Pi 4降臨！35美金起 性能跟PC拚

2019-06-25 19:46

體驗新作業系統功能 macOS 10.15 Catalina、iOS 13與iPadOS釋出首波公開測試

2019-06-25 08:24

小米新款體重計 連喝水也能測量管理

2019-06-25 16:18

Intel預計2020年推出的全新獨立顯示卡「Xe」，或許採用「雙子座」外型設計

2019-06-25 09:09

小米首款彈出式自拍鏡頭手機！「小米9T」7月1日開賣萬元有找

2019-06-25 17:10

小米9T、小米手環4登台 7月陸續開賣

2019-06-25 15:29

iOS 13公測版開放下載 果粉體驗前須註冊

2019-06-25 12:57

Siri辱華翻譯？「華為牛逼」變「Huawei，you X」

2019-06-25 21:01

基於安全考量 微軟內部禁用Slack等第三方服務

2019-06-25 09:08

本身為紅米K20的小米9T在台揭曉 搭載升降視訊鏡頭、S730處理器

2019-06-25 16:36

小米手環在台銷逾200萬支 今推出彩屏「小米手環4」

2019-06-25 16:03

Google禁止員工 藉由驕傲遊行抗議公司政策

2019-06-25 18:31

Apple Card實體卡曝光！ 蘋果、高盛員工搶先使用

2019-06-25 22:03

iRobot收購Root Robotics 進軍STEM教育應用市場

2019-06-25 08:58

市調機構指稱微軟將於2020年初推出雙螢幕設計的Surface裝置

2019-06-25 09:05

擴展智慧生活居家產品，小米體重計2、米家LED充電式檯燈同步在台推出

2019-06-25 15:34

小米夏季發表會 9T、手環4吸睛

2019-06-25 14:49

搶暑假商機 小米推小米9T與小米手環4

2019-06-25 18:49

搶暑假、中秋、雙十連假商機 中華電祭漫遊快閃優惠

2019-06-25 16:45

Spotify狀告歐盟指蘋果壟斷 蘋果回應所言不實

2019-06-25 16:04

vivo公布「一主三輔」戰略：5G手機第3季推出

2019-06-25 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top