Siri辱華翻譯?「華為牛逼」變「Huawei,you X」

2019-06-25 21:01 世界日報 中國新聞組/北京25日電



有蘋果用戶發現,「華為牛逼」被Siri翻譯成「Huawei,you bitch」。(視頻截圖) 分享 facebook

蘋果智慧語音助手Siri被曝疑似出現辱華的翻譯。有蘋果用戶發現,當向Siri提問「華為牛逼用英語怎麼說」,Siri將其翻譯成「Huawei,you bitch」,當主語換成小米時,也被翻譯成「Mimi is a bitch」。而當主語換成蘋果時,就能正確翻成「Apple is so awesome」。

觀察者網報導,Siri爆出「侮辱性翻譯」,中譯英相同語句不同主語時,華為、高通均被「辱罵」,主語換成蘋果則翻譯無誤。另外,網友還測試了三星,Oppo、Vivo等蘋果的競爭對手,結果都是「awesome」。

不過網友也發現Siri連自己的老闆也照罵,就連蘋果公司執行長庫克(Tim Cook)和蘋果已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)也同樣被「罵」,當提問「喬布斯牛逼用英語怎麼說」時,Siri也將其翻譯成「Jobs,you bitch。」

搜狐網報導,統計數據顯示,中國市場第一季的銷售量,華為高端智慧手機史上首次超過蘋果,占比為48% ,較上一季度提升9個百分點。iPhone占比37%,較上一季度下滑3個百分點。

在這樣的競爭背景下,Siri把「華為牛逼!」翻譯成「Huawei,you bitch!」,已經讓華為粉絲多做聯想,甚至指責「蘋果小家子氣」 、「使陰招、不夠光明磊落」等。