Siri辱華翻譯？「華為牛逼」變「Huawei，you X」

2019-06-25 21:01 世界日報 中國新聞組／北京25日電



有蘋果用戶發現，「華為牛逼」被Siri翻譯成「Huawei，you bitch」。（視頻截圖） 分享 facebook

蘋果智慧語音助手Siri被曝疑似出現辱華的翻譯。有蘋果用戶發現，當向Siri提問「華為牛逼用英語怎麼說」，Siri將其翻譯成「Huawei，you bitch」，當主語換成小米時，也被翻譯成「Mimi is a bitch」。而當主語換成蘋果時，就能正確翻成「Apple is so awesome」。

觀察者網報導，Siri爆出「侮辱性翻譯」，中譯英相同語句不同主語時，華為、高通均被「辱罵」，主語換成蘋果則翻譯無誤。另外，網友還測試了三星，Oppo、Vivo等蘋果的競爭對手，結果都是「awesome」。

不過網友也發現Siri連自己的老闆也照罵，就連蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）和蘋果已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）也同樣被「罵」，當提問「喬布斯牛逼用英語怎麼說」時，Siri也將其翻譯成「Jobs，you bitch。」

搜狐網報導，統計數據顯示，中國市場第一季的銷售量，華為高端智慧手機史上首次超過蘋果，占比為48% ，較上一季度提升9個百分點。iPhone占比37%，較上一季度下滑3個百分點。

在這樣的競爭背景下，Siri把「華為牛逼！」翻譯成「Huawei，you bitch！」，已經讓華為粉絲多做聯想，甚至指責「蘋果小家子氣」 、「使陰招、不夠光明磊落」等。