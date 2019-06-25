體驗新作業系統功能 macOS 10.15 Catalina、iOS 13與iPadOS釋出首波公開測試

今天在6月初於WWDC 2019期間揭曉的macOS 10.15 Catalina，稍早終於正式向一般用戶釋出開放測試版本，使用者僅需透過Apple Beta Software Program網站以個人蘋果帳號申請註冊，即可參與公開測試。

除了macOS 10.15 Catalina，包含iOS 13、tvOS 13，以及基於iOS 13的全新iPadOS，都將從即日起開放公開測試，至於正式版本則預期會等到今年秋季才會釋出正式更新版本。

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必須留意的是，蘋果此次並未開放新版watchOS 6提供測試，若要體驗新版Apple Watch應用功能的話，可能還是必須以開發者身分取得測試版本，或是等待蘋果後續開放公開測試版本。

而依照測試版本作業系統通常會伴隨不可預期的相容問題，或是不穩運作狀況，因此建議如果要嘗鮮體驗新版作業系統的話，建議還是先以非主要使用的裝置安裝，避免影響一般正常使用，甚至可能造成個人資料損毀。

跟去年一樣，蘋果此次也同步開放對應Apple TV使用的新版tvOS 13公開測試版本，讓一般用戶也能體驗新版tvOS增加功能，另外自然也包含此次備受注目的iOS 13，以及讓iPad能有不同操作體驗的iPadOS。

至於此次加入Project Catalyst設計的macOS Catalina，由於加入可相容運作自iOS平台移植app，同時也加入名為「Sidecar」、可將iPad裝置當做第二螢幕使用功能，因此也吸引不少Mac裝置使用者關注。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》