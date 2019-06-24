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微軟禁止員工使用競品Slack 稱它「安全性不足」

2019-06-24 20:58聯合新聞網 INSIDE

商業通訊軟體Slack為許多公司所使用，但這可不包括微軟（Microsoft）。根據報導，微軟禁止員工使用Slack的理由不僅僅是因為它是其公司產品的競爭對手，而是對應用程式的安全性有所擔憂。

根據外媒GeekWire報導追蹤，他們列出了一份微軟公司內部禁止使用的應用程式清單。而這份清單主要是微軟以「無法確保該應用程式或軟體的安全性」為由來禁止，但其大部分皆為微軟競爭對手所推出的產品。

「Slack的四種產品有三種沒有提供必要的措施來確保微軟知識產權（IP），包含Slack Free、Slack Standard和Slack Plus，」在微軟禁止清單內這樣提到，「雖然Slack最高規格版本Slack Enterprise Grid 符合微軟的安全要求；但我們還是鼓勵使用 Microsoft Teams 而不是競爭公司的產品。」

除了 Slack 之外，微軟禁止的項目還包含了語法修正軟體 Grammarly、防毒軟體卡巴斯基（Kaspersky）、亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）、Google 文件、軟體開發生產工具 PagerDuty，甚至是微軟去年以75億美元的價格收購的的軟體開發平台 GitHub。

根據報導，若要使用 AWS 與 Google 文件必須要有「商業理由」才能夠讓員工使用。而 GitHub 屬於「不建議用於高機密」規格的訊息或代碼類型。

對於微軟員工來說，影響最大應該是禁止使用 Slack。許多商業人士使用 Slack 就是因為功能豐富且介面乾淨，而且能夠簡易自訂訊息通知、獨特工作空間以及與第三方應用程序的連接以及許多其他實用功能。而微軟的 Microsoft Teams 即使同樣提供了大部分類似功能，但要求長期使用 Slack 的員工切換到另一個應用程式可能在意願上會有些困難。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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