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LINE Android版更新 Keep雲端服務新增資料夾

2019-06-20 19:51中央社 台北20日電

LINE宣布推出Android 9.10.0更新，在Keep服務中新增「特輯」資料夾功能，讓用戶可輕鬆整理儲存於LINE上的備忘錄、連結、照片等內容，這項功能日後也將在iOS和電腦版推出。

通訊軟體LINE今天在官方部落格發文說明，Keep是一個LINE附贈的免費雲端空間，容量1GB，可以讓用戶儲存資料，包括檔案、文字、超連結與圖片。

Keep中的資料是跟著LINE帳號走的，如果有完成換機流程，LINE Keep中的資料會自動跟著用戶的LINE帳號。

LINE Android 9.10.0以上版本新增「特輯」資料夾，更新後進到Keep中，會在上方看到新增「我的最愛」資料夾，點選旁邊空間的「＋」符號就可以新增「特輯」，讓用戶可以在Keep中自訂分類來存放內容。

在Keep建立的特輯，日後也可更改名稱或刪除整個特輯，最多可以建立100個特輯。若刪除一個特輯，其中的內容不會跟著被刪除，仍會在Keep中。

LINE表示，除了「特輯」，Keep在細節處的介面也有改善，像是以往存網址到Keep時，是一長串網址，更新後則多了預覽小圖與說明這個網址的摘要。

此外，如果儲存的內容是文字，更新後版本的介面名稱會變成「備忘錄」，更加符合儲存這段文字的使用情境。用戶不只可以把聊天室訊息存進Keep，也可以直接到Keep裡面寫一則備忘錄，讓Keep化身隨身小筆記本。

LINEAndroid軟體
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