LINE電腦版新內建計算機！加減乘除一鍵算出答案

好方便！ 以後要跟朋友算帳 算式列出來就有答案啦！

LINE電腦版更新了一個功能，只要更新到最新的版本(Ver 5.17.1)，用戶可以直接在視窗內加減乘除並自動產生答案，也就是直接內建了計算機的功能～快來看看怎麼用吧！

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想要擁有這個新功能，大家要先LINE電腦版更新到最新的Ver 5.17.1 版本，貝爾測試過只要在視窗內列出你要計算的數字配上加減乘除(+-*/)的符號，再按「=」就會自動跑出答案囉！答案會顯示「*123*」如果大家記得貝爾之前教過的怎麼在LINE上打出粗體，就知道*數字*代表送出後會變成粗體，答案更明顯！

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不只是單純的加減，複雜一點的也可以計算，請大家務必記得，算數時有個很重要的順序是「先乘除後加減」，如果要先加減記得要加(括號)喔！不論是全形、半形的符號都可以用！

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不過目前這個功能只有LINE電腦版可以用，手機就沒辦法按「=」就自動幫你算好答案，貝爾自己覺得超方便的！最近剛從美國回來，正苦惱著要跟朋友們算帳XDD，之後直接用LINE就能算數，不用再額外按計算機，算式直接列出來也很清楚明瞭，趕快把這個新功能分享給朋友吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》