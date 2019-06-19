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緊張咬螺絲？PowerPoint新功能 推出AI簡報教練

2019-06-19 20:13INSIDE

圖／取自微軟
圖／取自微軟
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微軟PowerPoint是企業界無所不在的實用工具。在過去幾年來，微軟嘗試著把一些AI技術帶到PowerPoint中，以幫助使用者創造更有辦法說服民眾的簡報。

今天稍早，微軟又推出了許多更新以及新功能，讓簡報者能夠更了解自己簡報的情況。簡單的說，如果在簡報時口條不佳直咬螺絲，那麼設計再精美的簡報也於事無補。因此微軟這次主要推出的是一種新的AI工具Presenter Coach，能夠讓使用者在電腦前演練的時候提供一些回饋，讓簡報的人隨時修正。

當然，這款AI無法告訴使用者講的笑話有沒有效，或是簡報邏輯是否清楚，但是新的功能能夠提供使用者簡報的節奏是否需要拿捏；或是用了多少不必要語助詞，甚至是讓使用者避免只照著簡報內容的文字照本宣科。

完成演練後，PowerPoint 將向使用者顯示一個報告，其中包含了簡報表現摘要以及需要注意及改進的內容。此功能將首先在 PowerPoint Web 版本上運行，然後再支援到 Office 365 桌面版本。

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除了此更新外，微軟也同步增加了設計師主題創意之類的新功能，讓使用者在編寫案子的時候會自動推薦適合的照片、樣式和顏色。目前此功能已針對 Windows、Mac 和 Web 上的 Office 365 訂閱者推出。

此外，微軟對於設計也另外增加新功能。主要是針對企業在建立簡報檔案時往往都需要製作與該公司風格相符的簡報。使用者現在能夠透過 Designer 品牌模板，先行進行設定並定義品牌以及 Logo，讓 PowerPoint 的 Design Ideas 能夠建議使用者製作檔案時將這些資訊考慮在內。此功能現已發表到 Windows 10 和 Mac 上的 Office 365 Insiders 訂閱者。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

PowerPoint微軟Office

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