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操作邏輯太混亂！Google雲端硬碟與相簿7月起不再連動

2019-06-17 19:20T客邦

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如果讀者還記得，數年前Google做了一件感覺上很方便，但實際執行起來卻人極度匪夷所思的事情，那就是將「Google雲端硬碟」與「Google相簿」進行連動，讓使用者得以將上傳至 Google 相簿的照片與影片，同時也顯示於Google雲端硬碟中。

如果上述的說明已經讓你感到混亂，那就是 Google 現在試圖正要解決的問題。

Google 表示，自相簿與雲端硬碟的同步功能推出後，使用者一直無法理解兩者之間操作與連動邏輯。基本上，只要使用者於 Google 相簿中，勾選設定裡的「Google 雲端硬碟」，即會將 Google 雲端硬碟內的照片與影片，自動同步至 Google 相簿。

反之，如果使用者在 Google 雲端硬碟中，勾選了「建立 Google 相簿資料夾」，就會在 Google 雲端硬碟中的「我的雲端硬碟」裡，多產生一個「Google 相簿」資料夾，裡面有全部使用者上傳至 Google 相簿的照片或影片。

之所以會有這個連動功能，Google 的原意是想讓使用者得以快速於 Google 雲端硬碟裡，管理、存取自己的照片和影片，並同時更方便的備份於 Google 相簿中，但是這兩者之間的同步操作邏輯，卻十分讓人難以理解。

根據 Google 在官方支援頁面的說法，當使用者在 Google 相簿進行變更時，如刪除某張相片，則該相片也會從 Google 雲端硬碟中刪除；但如果是編輯相片，則 Google 雲端硬碟並不會反映這類變更。

倒過來說，當使用者於 Google 雲端硬碟進行變更時，例如刪除「Google 相簿」資料夾中的項目，那麼這些項目就會從 Google 相簿的相片庫中移除。（附註：如果您將相片保存在 Google 相簿的相簿中，則該相片不會遭到移除。）

同樣在 Google 雲端硬碟中，如果使用者將「Google 相簿」資料夾中的相片，移到其他資料夾，然後又刪除相片，那麼這些相片也會從 Google 相簿中刪除。但若是直接刪除資料夾 (包括「Google 相簿」資料夾)，則資料夾中的相片和影片，會持續保留在 Google 相簿中，這麼做的原因是避免使用者誤刪所有的相片和影片。

以上一連串繞口令又燒腦的操作邏輯，引起大量使用者抱怨；如果沒有認真閱讀 Google 的支援頁面，有時候你以為從 A 刪除了一張照片，但事實上還保留在 B 中；有時候在 B 做的變更，卻又不會顯示於 A 中，這樣的情況實在讓人匪夷所思。

對此，Google 決定於今年的 7 月 10 日起，直接斷開 Google 雲端硬碟與 Google 相簿的連結，並移除 Google 相簿、Google 雲端硬碟各自擁有的相關設定選項，雙方再度回到「河水不犯井水」的局面，而兩邊現有的照片、影片等，都不會受到任何影響，只是未來將停止同步更新。

但如果使用者還是想備份 Google 雲端硬碟中的媒體至 Google 相簿呢？Google 指出，它們將會於 Google 相簿的網頁版中，追加「從雲端硬碟上傳」選項，方便使用者手動選取要備份至 Google 相簿的照片或影片。

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Google 雲端硬碟與 Google 相簿，自七月起將不再進行連動，因為操作邏輯實在太讓人混亂了

MikaBrea MikaBrea 發表於 2019年6月14日 14:30 收藏此文

Google 雲端硬碟與 Google 相簿，自七月起將不再進行連動，因為操作邏輯實在太讓人混亂了

如果讀者還記得，數年前 Google 做了一件感覺上很方便，但實際執行起來卻人極度匪夷所思的事情，那就是將「Google 雲端硬碟」與「Google 相簿」進行連動，讓使用者得以將上傳至 Google 相簿的照片與影片，同時也顯示於 Google 雲端硬碟中。

如果上述的說明已經讓你感到混亂，那就是 Google 現在試圖正要解決的問題。

Google 表示，自相簿與雲端硬碟的同步功能推出後，使用者一直無法理解兩者之間操作與連動邏輯。基本上，只要使用者於 Google 相簿中，勾選設定裡的「Google 雲端硬碟」，即會將 Google 雲端硬碟內的照片與影片，自動同步至 Google 相簿。

Google 雲端硬碟與 Google 相簿，自七月起將不再進行連動，因為操作邏輯實在太讓人混亂了

反之，如果使用者在 Google 雲端硬碟中，勾選了「建立 Google 相簿資料夾」，就會在 Google 雲端硬碟中的「我的雲端硬碟」裡，多產生一個「Google 相簿」資料夾，裡面有全部使用者上傳至 Google 相簿的照片或影片。

Google 雲端硬碟與 Google 相簿，自七月起將不再進行連動，因為操作邏輯實在太讓人混亂了

之所以會有這個連動功能，Google 的原意是想讓使用者得以快速於 Google 雲端硬碟裡，管理、存取自己的照片和影片，並同時更方便的備份於 Google 相簿中，但是這兩者之間的同步操作邏輯，卻十分讓人難以理解。

根據 Google 在官方支援頁面的說法，當使用者在 Google 相簿進行變更時，如刪除某張相片，則該相片也會從 Google 雲端硬碟中刪除；但如果是編輯相片，則 Google 雲端硬碟並不會反映這類變更。

倒過來說，當使用者於 Google 雲端硬碟進行變更時，例如刪除「Google 相簿」資料夾中的項目，那麼這些項目就會從 Google 相簿的相片庫中移除。（附註：如果您將相片保存在 Google 相簿的相簿中，則該相片不會遭到移除。）

Google 雲端硬碟與 Google 相簿，自七月起將不再進行連動，因為操作邏輯實在太讓人混亂了

同樣在 Google 雲端硬碟中，如果使用者將「Google 相簿」資料夾中的相片，移到其他資料夾，然後又刪除相片，那麼這些相片也會從 Google 相簿中刪除。但若是直接刪除資料夾 (包括「Google 相簿」資料夾)，則資料夾中的相片和影片，會持續保留在 Google 相簿中，這麼做的原因是避免使用者誤刪所有的相片和影片。

以上一連串繞口令又燒腦的操作邏輯，引起大量使用者抱怨；如果沒有認真閱讀 Google 的支援頁面，有時候你以為從 A 刪除了一張照片，但事實上還保留在 B 中；有時候在 B 做的變更，卻又不會顯示於 A 中，這樣的情況實在讓人匪夷所思。

Google 雲端硬碟與 Google 相簿，自七月起將不再進行連動，因為操作邏輯實在太讓人混亂了

對此，Google 決定於今年的 7 月 10 日起，直接斷開 Google 雲端硬碟與 Google 相簿的連結，並移除 Google 相簿、Google 雲端硬碟各自擁有的相關設定選項，雙方再度回到「河水不犯井水」的局面，而兩邊現有的照片、影片等，都不會受到任何影響，只是未來將停止同步更新。

但如果使用者還是想備份 Google 雲端硬碟中的媒體至 Google 相簿呢？Google 指出，它們將會於 Google 相簿的網頁版中，追加「從雲端硬碟上傳」選項，方便使用者手動選取要備份至 Google 相簿的照片或影片。

Google 雲端硬碟與 Google 相簿，自七月起將不再進行連動，因為操作邏輯實在太讓人混亂了

另外，Windows 與 Mac 的桌面版應用程式「備份與同步處理」，也不會受到任何影響，繼續服務兩邊都想備份同一份檔案的使用者。Google 也指出，如果使用者將同一張照片或同一隻影片，同時上傳至 Google 雲端硬碟及 Google 相簿中，則只會占用一次空間，不會重複計算容量。

來源：Google

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google雲端硬碟Google相簿

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