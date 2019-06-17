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工作表變成災難現場？ Excel儲存格原來有這種操作

2019-06-17 16:33麥斯雞

EXCEL工作表裡面最小的單位，就是一格一格的儲存格，所有的作業都在這些小方塊裡面進行，今天就帶大家來認識，這些小方塊裡有甚麼不為人知的操作？不要再讓工作表變成大型災難現場。

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第一招：儲存格內換行

關於換行這件事在word或是ppt中，我們很直覺地按Enter直接換行，但在Excel裡卻沒那麼方便，按下Enter只會發現自己跳到下一格，那Excel中換行的正確打開方式到底是什麼呢? 一般有兩種 : 自動換行、手段換行

手動換行

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自動換行：[常用]➡️[自動換行]

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What's the different ?

#手動換行:使用者自行選擇換行的位置。

#自動換行:配合儲存格的當下寬度，進行自動換行。

第二招：繪製儲存格對角線

繪製表格的時候為了資料的清楚呈現，會需要在儲存格中畫斜線，有時候需要一條，有時需要兩條以上，那有哪些方式可以來繪製呢?

一條斜:

步驟:[常用] ➡️ [繪製框線格線]➡️移動滑鼠斜線畫起來

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兩條線以上:

步驟:[插入]➡️[圖案]➡️[斜線]➡️重複以上操作兩次

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斜線內文字:

建議使用[文字方塊]添加，透過縮放字體或是上下標，都比較難以控制文字位置。

第三招 隱藏行列

自己在文件中的備註欄，或者是在比對數據時，非重點的欄列總是干擾工作的效率，隱藏行列學起來讓整個版面看來清爽許多。

欄(直)的隱藏:

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列(橫)的隱蔵:

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第四招 添加註解

註解功能就像是在EXCEL裡面貼便利貼，不但可以添加文字，也可以加入圖片，讓在閱讀資料時，不會打亂排版還可以清楚的呈現一些細節。

加入文字: 滑鼠右鍵➡️ [插入註解]

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插入圖片:移動滑鼠到註解框邊緣，當出現十字符號點擊右鍵。

跟這GIF一步一步來
跟這GIF一步一步來
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更改文字格式: 選取文字➡️️ 點擊滑鼠右鍵 ➡️[註解格式]

註解格式，自行更改想要的樣式
註解格式，自行更改想要的樣式
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《原文刊登於麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載，非經授權不得轉載。》

Excel

麥斯雞

想法單純的平凡上班族，透過教學以及生活隨筆與世界搭起連結；複雜的生活，希望可以在其中，找到屬於我們的日常公式。

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