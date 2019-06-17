Adobe 研發 AI 人工智慧偵測工具，Photoshop 後製照片無所遁形

拍照拍得不滿意又不能重來的時候怎麼辦？這時候後製修圖是很多人第一時間選擇，尤其是現在改圖方式那麼簡單，只要打開 App 隨便按幾下就能完成，而且這些經過後製的照片很難用肉眼辨識真假。

為此，Adobe 和美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）合作，研究利用讓經過訓練的 AI 人工智慧能偵測辨識經過後製修圖或經 Photoshop 修改過的人臉。

研究團隊成員表示，希望利用 AI 人工智慧能提升數位媒體的信任和權威，同時也希望能更準確地檢查圖片、音樂、影響、文字檔案操作…等，因此研發團隊也才會打造讓 AI 能發現更多經過修圖的圖片，並希望能保護創作者識別和阻止圖片經過塗改濫用。

研究人員發現 AI 人工智慧檢測的後製圖片中，只要臉部經過後製就容易被抓包，而且成功率高達 99% ，而相較之下人類肉眼判斷後製圖片的成功率僅有 53%，而 AI 的能力不只判斷圖片是否經過後製，還能試圖「還原」修改前的照片樣貌。

圖片及資料來源：Adobe

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/146563/，聯合新聞網獲授權轉載。》