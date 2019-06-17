Adobe藉機器學習判斷人臉圖像是否被「修飾」，甚至可還原原始面貌

雖然持續藉由人工智慧技術精進Photoshop等產品假以亂真的修圖能力，但顯然Adobe也擔心這些技術普及應用之後，可能會產生一些不必要的爭議問題，因此攜手加州大學柏克萊分校運用機器學習方式，分析臉部圖像是否曾經被「修飾」過。

分享 facebook

或許是基於以人工智慧修圖技術可能衍生一些問題，例如將人臉移接到不同人身上，或是針對身分驗證使用照片進行修改，甚至針對新聞報導照片造假，Adobe稍早與加州大學柏克萊分校藉由機器學習方式分析各類曾經被修飾過的圖像，藉此讓電腦系統能自動判斷哪些影像可能有被修改過。

在Adobe的訓練方式中，主要藉由使用「液化 (Liquify)」工具修飾圖像前後差異進行比對，讓電腦系統能針對人眼難以辨識的像素等級細節進行判斷，藉此確認辨識圖像是否被修改過。而藉由原本「液化」工具修飾原理，甚至可以做到讓被修飾過的圖像還原成原本面貌。

目前Adobe尚未計畫讓此項技術成為實際應用商品，但未來或許有可能成為用於判斷假新聞的實用工具。

分享 facebook

Photoshop的新版液化工具可以做到什麼效果，可以參考以下影片：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》