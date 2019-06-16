Final Cut Pro 10.4.6 繁體中文語言包下載與安裝教學

分享 facebook 由於Final Cut Pro內建就是多國語言版，只不過它的語言包是依照電腦中的語言自動判斷顯示，因此當電腦所使用的語系，Final Cut Pro內未有相符的語言包時，就會以預設的英文版為主，因此先前梅干也曾分享過，在MAC的電腦中，新增一組簡中語系，並將它拖曳到最上方時，再開啟Final Cut Pro時，立即就會變成簡中版。

雖然說簡中版的用詞有些不同，但還算能了解它的意思，因此梅干最近就用內建的，這個簡體中文語言包，先轉成繁體後，再修改語意用詞，讓使用起來更直覺一些，但還是有許多的詞，還真是讓梅干感到詞窮，因此裡面有翻怪怪的地方，也請多見諒！當然若你對裡面那些的用詞，有更好的建議，也歡迎留言告知，梅干也會抽空將這些字詞替換掉，讓這個繁中語言包用詞, 更加符合大家的需求，而現在就一塊來看看，怎安裝這個繁中語言包吧！

Final Cut Pro繁中包

適用版本：Final Cut Pro 10.4+

繁中包下載：github.com

Step1

首先進到繁中語包的下載頁面後，點一下「finalcutpro-zh_TW.zip」。

Step2

接著將它解壓縮，並放在「下載」的資料夾下，再雙響「install.command」。

Step3

這時會出現安全性的問題，先按好。

Step4

再到「設定 / 安全性與隱私權」的地方，將它「強制打開」。

Step5

再輸入電腦的管理者帳密後，再按「打開」。

Step6

接著則會開啟終端機，並輸入「電腦管理者密碼」，當看到程序完成時，就可將視窗關閉。

Step7

這時再開啟Final Cut Pro，鏘～鏘～變成繁體中文啦！

Step8

甚至就連內部的選項，也變繁中啦！

Step9

若還是習慣英文與簡中的朋友，也沒關係，再雙響「remove.command」，當出現程序完成時，表示已將繁中包移除了。

Step10

再開啟Final Cut Pro時，就變回原來的預設語言，而有需要的朋友，也自行下載安裝使用，如有任何建議也歡迎在下方留言告知囉！

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》