整合Linux內核相容介面的新版Windows 10開始提供測試

今年在Build 2019期間宣布將在新版Windows 10以子系統方式整合Linux內核相容介面，讓Windows 10與Windows Server 2019能以原生形式執行Linux二進位可執行檔 (ELF格式)，稍早則是透過Windows Insider beta計畫提供測試。

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在Windows 10 Build 18917 (20H1)預覽版本中，微軟將加入Windows Subsystem for Linux 2，以子系統方式整合Linux內核相容介面，讓Windows 10與Windows Server 2019能以原生形式執行Linux二進位可執行檔，相比先前以模擬方式有更高的執行運作效率表現。

此外，微軟也進一步針對檔案下載狀態提供更多控制項目，其中讓使用者能自行決定背景下載，或是直接下載時使用頻寬，以及上傳佔用頻寬比例設定，甚至也能針對上傳使用網路流量加以限制。

而針對Windows Ink Workspace也做了不少改善，例如強化筆觸、桌布內容應用，另外也能將使用者書寫內容轉存成檔案，同時也針對先前已知問題做了修正。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》