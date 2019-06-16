親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
2019 E3電玩展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

全記過！海軍士官與酒女脫光狂歡 7人承認無遭迫

女子掉落月台頭部多處撕裂傷 火車延誤46分

整合Linux內核相容介面的新版Windows 10開始提供測試

2019-06-16 19:05楊又肇

今年在Build 2019期間宣布將在新版Windows 10以子系統方式整合Linux內核相容介面，讓Windows 10與Windows Server 2019能以原生形式執行Linux二進位可執行檔 (ELF格式)，稍早則是透過Windows Insider beta計畫提供測試。

分享

Windows 10 Build 18917 (20H1)預覽版本中，微軟將加入Windows Subsystem for Linux 2，以子系統方式整合Linux內核相容介面，讓Windows 10與Windows Server 2019能以原生形式執行Linux二進位可執行檔，相比先前以模擬方式有更高的執行運作效率表現。

此外，微軟也進一步針對檔案下載狀態提供更多控制項目，其中讓使用者能自行決定背景下載，或是直接下載時使用頻寬，以及上傳佔用頻寬比例設定，甚至也能針對上傳使用網路流量加以限制。

而針對Windows Ink Workspace也做了不少改善，例如強化筆觸、桌布內容應用，另外也能將使用者書寫內容轉存成檔案，同時也針對先前已知問題做了修正。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

書寫

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

臉書新APP 破天荒付費給用戶

2019-06-16 15:02

沒Mac也可以！蘋果推出全新Windows版iCloud服務

2019-06-13 15:50

影／爸媽救星！ 這款APP能讓小孩乖乖做家事存錢

2019-06-12 12:53

Mozilla計畫今年10月推出服務訂閱制的Firefox Premium

2019-06-11 08:22

Google更新Android Q Beta 4 Pixel用戶安裝後大當機

2019-06-09 15:47

蘋果悄悄在審核規範放寬針對「Screen Time 」功能相近app的限制

2019-06-08 10:22

LINE的神秘功能藏在這！ 「保留小視窗」讓你一邊討論一邊下單

2019-06-05 11:30

LINE果粉專屬新功能 聊天室網頁可「保留小視窗」

2019-06-03 22:05

LINE MUSIC即將上線！國際天后李玟強勢回歸 獨家唱給你聽

2019-06-03 17:03

限制再放寬！iPhone 4G網路下載App增至200MB

2019-06-02 19:01

WWDC在即 蘋果前主管爆料淘汰App的秘辛

2019-05-29 22:40

iOS 13新功能升級 WWDC預測亮點一次看

2019-05-29 20:48

果粉買LINE貼圖變貴了！教你避開「蘋果稅」原價到手

2019-05-29 20:07

macOS 10.14.5爆漏洞！略過防禦認證機制執行未辨識的App

2019-05-27 22:50

緊急修正！蘋果上周才更新iOS 今又釋出12.3.1

2019-05-25 20:19

Windows 10更新上線 聚焦4大特點

2019-05-24 19:24

「史上最毒」電腦裝載6大超強病毒 網路喊價近2千萬

2019-05-22 22:00

是不是花太多錢了？這款APP會提醒你

2019-05-21 20:43

KKBOX集團深耕日本 推虛實整合音樂串流服務

2019-05-20 13:19

快學會這幾個Gmail密技！迅速整頓容量爆炸的信箱

2019-05-20 12:55

微軟沒輒了！這次更新包括Windows XP等舊版系統

2019-05-19 19:37

LINE限時動態登場！贈送貼圖功能終於回歸iOS了

2019-05-18 15:10

Google似乎終止可讓Chromebook安裝Windows 10的Campfire發展項目

2019-05-18 13:28

Google在即時語音轉錄文字app加入過濾額外聲音干擾功能

2019-05-18 13:22

iOS 12.3更新 部份機型出現耗電、速度變慢

2019-05-16 19:55

影／促時間銀行成效 台大團隊導入AI啟動新互助時代

2019-05-14 19:30

強化社區互助 科技部推時間銀行APP

2019-05-14 15:36

iOS 12.3正式上線！AirPlay 2與全新Apple TV App更重影音體驗

2019-05-14 15:12

Android Q將以哪種甜點命名 至今仍是Google內部大難題

2019-05-14 09:06

蘋果工程師透露：iOS 13不支援iPhone 6等舊款設備

2019-05-13 17:28

Mozilla計畫在Firefox加入更安全的超級隱密瀏覽模式

2019-05-13 09:16

線上PDF轉檔集合 Word、Excel、文字和圖片等格式互轉

2019-05-12 19:51

預計在新版macOS 10.15以獨立形式使用的Apple Music 將保留音樂管理、同步功能

2019-05-12 13:13

Nike App推出AR測量鞋碼功能 讓你不買錯鞋

2019-05-11 16:01

LINE慶祝母親節 輸入關鍵字熊大獻上康乃馨

2019-05-09 19:59

Word排版功能 必學「尺規工具」原來這麼用！

2019-05-09 15:22

macOS 10.15預計加入更多iOS平台app 同時也會整合Screen Time、Siri捷徑

2019-05-09 09:37

代號Yukon的iOS 13將會帶來更多「借鏡」第三方app功能 5G連網功能要等明年

2019-05-09 09:30

蔡依林曾代言 BeeTalk台灣宣布520結束營運

2019-05-08 18:43
看更多

熱門文章

華為手機鎖螢幕竟現Booking.com廣告 用戶氣炸

2019-06-16 17:31

臉書新APP 破天荒付費給用戶

2019-06-16 15:02

三星首次公開談6G通訊技術 和SKT爭相布局

2019-06-16 18:10

整合Linux內核相容介面的新版Windows 10開始提供測試

2019-06-16 19:05

華為證實6/21揭曉全新手機nova 5，包含三種規格、採用全新標誌設計

2019-06-16 19:05

可拍、可印、可存檔 instax mini LiPlay拍立得超多工

2019-06-16 16:20

Google新創打造的《Game Builder》將能與線上好友一同建造3D世界

2019-06-16 19:05

Bethesda旗下《異塵餘生：庇護所》，以及更多遊戲作品都將登上Tesla車款

2019-06-16 19:05

強化晶片設計能力 Intel挖角微軟「Project Scarlett」硬體架構師在內人才

2019-06-16 19:05

歐洲EEC認證文件顯示蘋果將額外推出7款新筆電產品

2019-06-16 19:05

Square Enix希望藉由訂閱、串流遊玩方式吸引更多人遊玩旗下遊戲作品

2019-06-16 19:05

華為內部人員透露螢幕可凹折手機Mate X將延後至9月推出

2019-06-16 19:05

英國配件商再次透露新款iPhone將換上三鏡頭主相機設計

2019-06-16 19:04

三星否認Galaxy Fold 7月重新銷售 目前仍未有具體進展

2019-06-16 19:05

Facebook加密貨幣將與VISA、PayPal在內金融服務合作，並且與法定貨幣綁定

2019-06-16 19:05

Kickstarter集資平台開始要求禁止以浮誇不實內容作為宣傳

2019-06-16 19:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top