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沒Mac也可以！蘋果推出全新Windows版iCloud服務

2019-06-13 15:50INSIDE

圖／取自微軟官方部落格
圖／取自微軟官方部落格
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身為蘋果手機、Macbook的用戶，透過iCloud同步查看文件一直是相當方便的功能，而現在蘋果終於也載 Windows上推出iCloud了，稍早微軟在官方部落格上公布這項消息，而在五天前蘋果的官方頁面也出現了Windows版iCloud的資訊頁面。

目前Windows版iCloud應用程式支援iCloud Drive、iCloud照片、郵件、通訊錄、日曆、提醒、Safari書籤等等。

Windows版iCloud能做什麼？

據官方資料，Windows版iCloud能讓PC用戶將照片和影片儲存在iCloud上。用戶在iPhone、iPad或iPod touch上拍攝的新照片和影片都能自動下載到其電腦上。用戶也可以從其電腦上傳新的照片和影片，當然也能從其他設備上查看這些儲存在iCloud內容。

另外，也能透過共享相簿與用戶分享照片和影片。邀請朋友新增照片、影片和評論。查看其已經使用了多少 iCloud儲存空間、刪除檔案以釋放儲存空間也能隨時更新。就和過去在Apple系統上使用iCloud一樣。

另外，將檔案移到PC上的iCloud Drive資料夾就能使用iCloud Drive在每台設備上查看其文件。在iPhone、iPad、iPod touch、Mac和PC之間自動更新iCloud郵件、通訊錄、日曆和提醒，也能讓用戶的IE、Firefox 或 Google Chrome書籤與 Safari 書籤同步，這次的更新的確可以讓許多沒有Mac系列產品的蘋果行動設備用戶多了一個雲端服務選項。

微軟表示，Windows上的iCloud Drive跟OneDrive Files On-Demand背後的Windows技術是一樣的。OneDrive Files On-Demand功能能讓用戶在行動設備離線時更有效率在iOS上快速共享資料，這次為 Windows的新設計就是讓蘋果用戶也能在Windows 10的PC也使用iCloud內容。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

iCloudWindows蘋果雲端服務

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