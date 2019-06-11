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Mozilla計畫今年10月推出服務訂閱制的Firefox Premium

2019-06-11 08:22楊又肇

近期再次換上全新Firefox標誌設計的Mozilla，未來可能推出名為Firefox Premium的全新訂閱服務，藉此增加額外收入。

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目前藉由與Google合作預設搜尋引擎服務、Pocket服務贊助廣告，以及協助推廣服務獲取資金營收的Mozilla，或許未來將會藉由全新Firefox Premium訂閱服務增加營收比例。

就Mozilla執行長Chris Beard接受德國t3n雜誌訪談時表示，接下來計畫推出針對線上儲存、網路連接埠提供更高安全及隱私保護的訂閱服務，讓使用者能確保瀏覽過程受到完整保護。

根據Chris Beard說明，當使用者藉由Firefox Premium服務瀏覽網頁時，系統會自動判斷是否透過公共使用的Wi-Fi無線網路連接，一旦使用者在此狀況使用網路銀行等需要更安全瀏覽環境的線上服務時，將會自動提示使用者切換到由Mozilla提供專屬連接通道，藉此確保瀏覽過程安全。

依照說明，Mozilla此相服務將會針對一般使用者提供免費額度的瀏覽傳輸量，超過瀏覽傳輸量就會詢問是否加入按月訂閱服務，整體上似乎是採用VPN瀏覽模式，透過Mozilla維護的安全連接服務提供訂閱使用。類似作法，先前Opera也曾在旗下瀏覽器預設提供官方維護的VPN功能，讓使用者能在安全情況下安心瀏覽網頁。

至於一般版本的Firefox瀏覽器則會持續維持更新，不受訂閱使用版本的Firefox Premium更新影響。

而此項服務預計會在今年10月上線運作，至於相關細節則尚未由Mozilla公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

MozillaFirefox瀏覽器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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